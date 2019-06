Camaño advierte que deja el Frente Renovador si Massa arregla con el Kirchnerismo

La dirigente admitió que el líder de ese espacio está cerca de alcanzar un acuerdo con Cristina Kirchner, pero aseguró que no seguirá sus pasos

Graciela Camaño admitió que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, negocia un acuerdo con la ex presidenta Cristina Kirchner, pero aclaró que no seguirá sus pasos y confió en que habrá un tercer frente electoral en las elecciones.



"Espero que se pueda constituir la tercera vía y emitir mi voto por ese lado. No votaría ni a Macri ni a Cristina", aclaró en una entrevista con el diario Perfil, en la que no confirmó si buscará la reelección en la boleta de Roberto Lavagna.



"Hace un año le planteé a Massa que me retiraría un poco, especialmente de la posibilidad de reelegir. No estoy muy segura de tener las mismas ganas de seguir haciendo política desde un lugar de poder. Hay otros lugares desde donde uno también puede hacer mucho por su país", se diferenció.



El miércoles Lavagna relanzó su candidatura con la inauguración de un local, en un acto financiado por Luis Barrionuevo, esposo de Camaño, quien si llegara a competir en la boleta del economista cumpliría un récord de integrar las nóminas de cuatro candidatos presidenciales de fuerzas distintas. En 2007 integró la boleta de Cristina Kirchner, 2011 Eduardo Duhalde y 2015 Sergio Massa.



"Muchos concejales de la provincia de Buenos Aires advierten el fuerte peso que tiene el kirchnerismo en la Provincia", reconoció Camaño.



Camaño reconoció que "muchos concejales de la provincia de Buenos Aires advierten el fuerte peso que tiene el kirchnerismo en la Provincia" y eso "los hace inclinarse hacia un posible acuerdo".



Fue lo que se evidenció en el Congreso del Frente Renovador que empoderó a Massa para integrar la fuerza a un frente opositor a Macri y lo habilitó a integrarse a la alianza liderada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Tras varias semanas de especulaciones oficiales sobre una colectora de Massa con María Eugenia Vidal, ayer el tigrense anunció que no se saldrá de esa consigna.



La jefa de los diputados del Frente Renovador llegó tarde a ese Congreso y no oculta su fastidio con esa decisión.

Te puede interesar Así es la nueva vida de Caputo: paria en Wall Street y revancha con el FMI

"El capital político de Massa tiene que ver con la coherencia, y me gustaría que se resguardara, que advirtiera los riesgos reales de su decisión. No solo él, sino toda la fuerza", sostuvo en su entrevista. El resto de los diputados nacionales también está preocupado por el acuerdo de Massa con el kirchnerismo, porque no será fácil mezclarse en las listas supervisadas por Máximo Kirchner en cada provincia y mucho menos repetir su discurso.



"La única chance sería integrar las listas en silencio y esperar a ser elegido", confió a LPO un compañero de bloque de Camaño. Los frentes electorales se presentan el miércoles y las listas el sábado 22.