BBVA estrena su nueva marca unificada en casi 1.000 oficinas de todo el mundo

Las sedes corporativas en España, México, Argentina, Estados Unidos y Perú lucirán ya el nuevo logo e imagen corporativa del banco

BBVA estrena su nueva imagen corporativa, que conserva el color azul y evoluciona hacia un diseño más innovador.

Casi 1.000 oficinas de BBVA en todo el mundo, el 13% de la red, amanecieron con la nueva marca del banco, que también luce ya en las principales sedes corporativas en España, México, Estados Unidos y Perú.



Ya el pasado fin de semana, la entidad finalizó el cambio de marca en todos los soportes digitales del grupo: web corporativa, aplicaciones móviles, etc.

Esta renovación, anunciada a finales de abril, llega después de año y medio de trabajo interno y casi 5.000 encuestas a clientes y no clientes, según relevó Marketing Directo.



El cambio implica que las filiales heredadas de las compras y alianzas alcanzadas en la expansión internacional de BBVA perderán sus apellidos, al menos en México (Bancomer), Estados Unidos (Compass), Argentina (Francés) y Perú (Continental).



"En los sondeos que hicimos se detectó que el consumidor bancario relacionaba BBVA con soportes digitales y las marcas heredadas, como Bancomer o Francés, más con la banca tradicional. Y, lo más importante, el cambio hacia una única marca no generaba rechazo, ni en los clientes y ni en los no clientes", explicó Carlos Pérez Beruete, responsable global de ventas digitales y marketing de BBVA.



Dada la laboriosidad del cambio de marca, que abarca muchas localizaciones y requiere movilizar logística, algunas sedes corporativas han estado días sin las insignias de BBVA.

"Se quería esperar a este lunes para que el nuevo logo luciera al mismo tiempo en las principales sedes", aclaró Pérez Beruete.



El banco optó por cambiar primero la marca en aquellas sucursales con mayor afluencia de clientes. En España, 150 oficinas ya estarán identificadas con el nuevo logo, mientras que, en México, por ejemplo, el despliegue va algo más avanzado: 200 sucursales ya tienen la nueva marca unificada, sin el apellido Bancomer.



BBVA prevé implantar el nuevo logo durante los próximos seis u ocho meses en el resto de la red. "El objetivo es que se pueda ver la nueva marca en todas las oficinas en el primer trimestre de 2020", anticipó Pérez Beruete.

El banco tiene 7.844 sucursales repartidas por el mundo, sobre todo en España y México, mercados en los que concentra el 58% de la red.



Sin embargo, en el caso de Turquía, BBVA no será marca única. Es su tercer mercado más importante y genera casi un 10% del beneficio atribuido. Pérez Beruete admite que allí el público general no reconoce la identidad del banco y que Garanti, del que controla casi el 50%, tiene más fuerza en el mercado. Por eso, allí será Garanti BBVA.



Venezuela es otra de las filiales que conservará la designación local, BBVA Provincial. En este país no se llevará a cabo esta unificación, por la difícil situación económica y política que vive el país latinoamericano desde hace meses.