Todas las rutas del país contarán con roaming de telefonía celular e Internet móvil

Con esta resolución del Gobierno, los tres principales prestadores de telefonía celular tendrán que compartir su red entre sí a partir de fin de año

Los prestadores de telefonía celular e internet móvil en todas las rutas del país y las pequeñas localidades deberán compartir su infraestructura entre sí a fin de ampliar la cobertura de estos servicios en el país.

Así lo establece una reciente resolución del Gobierno mediante la cual les da un plazo de 30 días a las compañías para firmar los acuerdos respectivos y 180 días para que los servicios estén operativos.

Con esta iniciativa, los tres principales prestadores de telefonía celular tendrán que compartir su red entre sí, de manera que cualquiera de los usuarios de los servicios pueda captar señal cuando vaya por esas rutas, sin importar de qué empresa es cliente.

De acuerdo con datos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), la Ruta 2 -que une Buenos Aires con Mar del Plata-, tiene de la mejor conectividad de telefonía celular e Internet móvil, y todos los prestadores del servicio tienen un nivel de cobertura que va del 84% al 95% de la ruta. Esto significa que si un usuario de telefonía celular es cliente de la empresa con menor cobertura, no tiene servicio de comunicaciones móviles en el 16% de la ruta, porque en ese recorrido no hay acuerdos de roaming entre esas compañías.

Pero en rutas más alejadas, como la Ruta 12, en el corredor que va de las ciudades de Corrientes a Paraná, una compañía tiene 64% de cobertura, otra el 28% y la tercera sólo brinda servicio en el 5%.

"A partir de la Resolución que dictamos, todas las rutas que hoy tienen al menos un operador de servicio móvil, van a pasar a tener cobertura de las tres empresas de telefonía celular", dijo a Clarín Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y secretario de Gobierno de Modernización.

Con esta resolución, cuando se implementen todos los acuerdos de roaming antes de fin de año, la Ruta 2 pasará a tener una cobertura de comunicaciones móviles del 97,5% y la Ruta 12 tendrá 64,4%.

Este mismo criterio se aplicará en otras rutas del país, para cubrir 14.844 kilómetros, en un plazo de 180 días.

Y para fin del 2020, los tres prestadores de telefonía celular deberán cubrir el resto de los corredores, con nuevas inversiones, para dar cobertura en 26.853 kilómetros de rutas nacionales y provinciales.

Ibarra explicó que la medida también se va a aplicar en 1.409 pequeñas localidades del interior del país, que tienen entre 500 y 10.000 habitantes cada una, con una población total de poco más de 4 millones de personas.

En esas localidades hay al menos un operador con redes de cuarta generación (4G) de telefonía celular, aunque "la presencia de las compañías de servicio móvil es dispar", dijo una fuente del Gobierno nacional.