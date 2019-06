Gremio dice que Flybondi deja de operar en diciembre pero la empresa lo niega

Según declaraciones de UPSA, la low cost pierde 3 millones de dólares por mes. Desde la empresa afirman que tienen proyectos para el año próximo

"Flybondi pierde 3 millones de dólares por mes y nadie entiende de qué se trata. Lo que se comenta en el mercado es que en diciembre dejaría de operar porque no se puede bancar más la pérdida", según dijo Marcelo Uhrich, secretario de Prensa y Difusión en Unión de Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, quien planteó una duda sobre lo que podrá pasar con la aerolínea durante los próximos meses.

Y agregó en recientes declaraciones a Radio del Plata que "No sólo no ganaron el mercado haciendo dumping, sino que tuvieron mil incidentes en un año".

Sin embargo, desde la compañía niegan rotundamente que esto sea así: "Las declaraciones realizadas por los representantes de este gremio, que no tiene las mas mínima relación con Flybondi, son absolutamente irresponsables, infundadas e insostenibles", afirmaron a iProfesional desde Flybondi.

"Somos una empresa argentina que comenzó sus operaciones en 2018, y en casi un año y medio de operación logramos algo impensado en el país. Un equipo de trabajo de 564 empleados, 1.500.000 pasajeros transportados, más de 190.000 personas que nunca habían volado, 5 aviones, 16 destinos y 26 rutas operativas, 9% de cuota de mercado", aseguran.

Además, se refirieron a sus planes de futuro: "Comenzaremos de manera paulatina la renovación de nuestra flota; para la temporada de invierno somos unas de las aerolíneas que más aumentará su frecuencia en el principal destino, Bariloche; y para la segunda mitad del año, estamos terminado de definir qué rutas sumaremos con el objetivo de seguir creciendo en vuelos regionales y también en cabotaje".

Por su parte, Uhrich también sostuvo que "Avianca deja de operar, dudo que sean seis meses", dijo. Y añadió: "Calculamos que va a ser muy difícil que vuelva a iniciar operaciones".

El gremialista manifestó que "los pilotos han decidido no movilizar los aviones, es decir no prestar pilotos para que vuelen porque pretenden repatriar aviones y avión que se fue no vuelve nunca más", y detalló que "son 450 compañeros que se quedan sin trabajo".

"Nosotros dijimos que la revolución de los aviones iba al fracaso y mucho menos si tocaban la banda tarifaria mínima", advirtió, en referencia a lo que el presidente Mauricio Macri denominó "revolución de los aviones" cuando participó en abril de la ceremonia del vuelo inaugural a Mendoza de la compañía aérea low cost JetSmart, que inició sus operaciones de cabotaje en el país.