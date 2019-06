Encuentro empresario sobre Vaca Muerta, primer acto de la fórmula Macri-Pichetto

El Presidente y el senador peronista confluirán en el evento organizado por IDEA. La impresión inicial fue de optimismo ante la nueva fórmula

Coincidencias o no, ambos integrantes de la recién oficializada fórmula presidencial de Cambiemos harán su debut político durante un encuentro empresarial en la Patagonia organizado por los principales hombres de negocios de la Argentina.

Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto estarán presentes en el Pre Coloquio de IDEA de Neuquén, anunciado por la entidad empresarial como un foro de debate sobre el impacto que en la economía debe tener Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencional ubicada en la provincia del gobernador Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Si bien el Presidente y el senador peronista expondrán en momentos diferentes, se espera que ambos se muestren juntos y con un discurso unificado sobre los planes para asegurar la reelección de Cambiemos ante los ejecutivos de las mayores empresas del país, en especial de las petroleras tanto locales como multinacionales.

Si bien la asistencia debía ser confirmada con varias semanas de anticipación, el anuncio oficial hecho por el propio Presidente desde su cuenta de Twitter, disparó las consultas de quienes en un primer momento no demostraron intenciones de tomar un vuelo para ser parte del evento que se llevará a cabo en el Hotel Casino Magic de la capital provincial.

"Está sold out, ya hay más de 500 inscriptos", dijeron desde IDEA ante las consultas de iProfesional sobre el grado de interés que despertó el Pre Coloquio en las últimas horas, un encuentro que se organiza más que nada por impulso de Gastón Remy, presidente de IDEA y CEO de la petrolera Vista Oil, con fuertes inversiones en Vaca Muerta.

Hasta hace unas horas, el objetivo del evento bautizado como "Experiencia Vaca Muerta" estaba centrado en dar a conocer las virtudes que para el desarrollo económico de la Argentina tiene el yacimiento de shale oil y shale gas más grande del país.

Te puede interesar Precios de departamentos en la Ciudad volvieron a bajar: a cuánto cotiza el metro cuadrado

Según sus organizadores, conocer el potencial de la zona es primordial para comprender la potente evolución que puede aportar al futuro energético, a la creación de empleo y a inversiones que trasciendan a los gobiernos de turno.

De hecho, el documento entregado por IDEA a los participantes se refiere a la necesidad de debatir en torno al potencial de la región "con los protagonistas del quehacer político y económico de la provincia y el país".

Y con el horizonte puesto en el Coloquio de IDEA de Mar del Plata, que se desarrollará entre el 16 y el 18 de octubre, casualmente una semana antes de las elecciones nacionales del 27 del mismo mes.

Con este inesperado escenario de fondo, con la vorágine del proceso electoral en su máxima expresión, con la decisión del Presidente Macri de convocar al ahora renunciante titular de la bancada peronista en el Senado como su vicepresidente y con el pase de Sergio Massa al kirchnerismo, el Pre Coloquio de IDEA de Neuquén promete convertirse en una caja de resonancia de la opinión de los hombres de negocios sobre todos estos movimientos que en la jerga barrial se catalogan como "rosca política".

Varios empresarios que serán de la partida, coincidieron en calificar como "positiva" la fórmula de Cambiemos y anticiparon el respaldo de la mayor parte del mundo corporativo a un nuevo período de Cambiemos en el gobierno a partir del 2020.

Más allá de los paneles ya previstos para dar a conocer la visión empresarial sobre Vaca Muerta, es más que probable que ejecutivos de la talla de Daniel De Nigris, country Manager de Exxon Mobil; Sean Rooney, presidente de Shell Argentina; Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy; Miguel Ángel Gutiérrez, presidente de YPF; y Carlos Ormachea, titular de Tecpetrol, hagan referencias a la etapa electoral que se abre tras los reacomodamientos políticos de las últimas horas. Lo mismo se espera de los gobernadores que estarán presentes, con Omar Gutiérrez, de MPN como anfitrión, y de Alberto Weretilneck, de Río Negro, como panelista.

Te puede interesar Un joven profesional necesita 144 meses de sueldo para comprar un departamento

Mientras tanto, los hombres de negocios comenzaron a tomar partido y a calificar la decisión del Jefe de Estado como una elección "inteligente" sobre un hombre al que consideran con una gran capacidad política y lo calfican como uno de los armadores políticos más relevantes de la Argentina. Algunos hasta lo ubican entre los tres líderes parlamentarios con la mayor capacidad de navegar por tormentas políticas con idoneidad.

"La mejor respuesta la dieron los mercados, con acciones y bonos que están volando, con los títulos de los bancos subiendo un 8%, luego de que la noticia apareció primero como un rumor y luego se oficializó", asegura un conspicuo ejecutivo de una de las principales empresas gasíferas del país.

Desde el sector petrolero estimaron que la decisión de Macri "claramente aumenta la posibilidad de su continuidad" al frente del sillón de Rivadavia, y permite ser más optimistas con respecto al clima de negocios y para las inversiones que se comenzará a percibir.

"Hoy es un día de alegría" exageró otro de sus colegas quien comparó su sentir con lo que le ocurrió el 17 de julio del 2018, cuando el entonces vicepresidente Julio Cobos emitió su voto "no positivo" sobre la Resolución 125 con la que el kirchnerismo buscaba imponer nuevas retenciones al campo.

Para Javier Goñi, CEO de Ledesma y ex presidente de IDEA, la elección de la fórmula del oficialismo es "positiva" y muestra una vocación de diálogo y construcción más amplia. "Sirve para ganar y al mismo tiempo hacer el plan gobierno de los próximos cuatro años que se pueda ejecutar", agregó el empresario.

En tanto, desde otra importante entidad "prima" de IDEA como es la Asociación Empresarial Argentina (AEA), también surgieron voces de respaldo a la fórmula presidencial de Cambiemos. "La construcción de acuerdos es fundamental para el desarrollo de la Argentina", dijo su titular, Jaime Campos, replicando el sentir de muchos de sus colegas.

Te puede interesar Afectada por la caída de las ventas, Ribeiro busca reducir sucursales y despedir personal

Una mirada similar se dejó trascender desde el ámbito bursátil. En este caso, el vocero del optimismo fue Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, para quien el senador Pichetto "ha demostrado un compromiso con la democracia por encima de banderías políticas circunstanciales".

Su opinión valora el "aporte significativo" que el senador peronista le dará al gobierno de Cambiemos. Recordó además que la semana pasada, durante un encuentro que compartió en el acto del Colegio de Abogados, Pichetto tuvo manifestaciones muy precisas sobre el futuro del país y wur estaba dispuesto a servir a la Argentina.

En tanto, Javier Madanes, dueño de Aluar, califica a Pichetto como "una persona que suma, en especial por su gran experiencia y capacidad en la función parlamentaria", aunque duda en opinar sobre la tracción de votos que su figura le generará al Gobierno. "Me es difícil opinar crudamente si una fórmula donde Cambiemos suma a un peronista le agrega o no votos aunque también creo que el Presidente Macri no debe haber optado solamente por esto", se sincera.

Y a diferencia del resto de sus colegas, el pase de Pichetto a las filas de Cambiemos termina por enterrar la posibilidad de contar con una tercera alternativa electoral a la grieta en la que se ha convertido la polarización entre el Gobierno y el nuevo kirchnerismo. "El tener una tercera fuerza bien constituída que sirva de reaseguro institucional frente a cualquier situación que complique el panorama tenía un valor muy importante que ahora no estará", advierte.

De todos modos, vuelve a resaltar las cualidades de Pichetto y a considerar al senador como un buen interlocutor frente al estabilshment, "con un liderazgo y una capacidad de escuchar a los hombres de negocios y de ordenamiento de los temas a debatir". Por esos motivos, termina por considerar la opción como "una buena señal" al empresariado argentino "al ir con un hombre capaz, inteligente, inquieto intelectualmente como para sentir que uno es al menos recibido y antendido".

En la misma sintonía, Ignacio Noel, presidente de Sociedad Comercial del Plata (SCP) y CEO de Morixe, se muestra a favor de que los empresarios "apoyen el cambio que intenta el actual gobierno, confiar más en el país, invertir y trabajar para terminar con la pobreza".