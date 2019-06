"Pichetto está con Macri porque Alternativa Federal fracasó"

"Pichetto puede ser el argumento o el pretexto, para que cierto voto peronista anti K vote a Macri", señaló el analista político

Hace 11 días, el analista político Rosendo Fraga había analizado una posible fórmula de Mauricio Macri y Miguel Pichetto , en medio de un contexto marcado por la incertidumbre electoral .

Te puede interesar La razón de por qué los vinos son tan baratos en los supermercados chinos

En ese entonces, había dicho que el Gobierno debía ampliar la coalición y que sumar al peronista a la boleta presidencial era "una buena jugada en el ámbito de la política clásica".



Hoy, la realidad ratificó esa posibilidad. El analista señaló a LN+: "Pichetto puede ser el argumento o el pretexto, para que cierto voto peronista anti K vote a Macri". Y disparó: "Pichetto está acá porque Alternativa Federal fracasó. Si se hubiera creado el tercer espacio, Pichetto quedaba en el tercer espacio. Así como Massa va hacia el kirchnerismo, Pichetto va hacia Macri y eso es consecuencia de que el tercer espacio de desarticuló".



"El tercer espacio podía sobrevivir a la ida de Lavagna y a la ida de Massa pero no podía sobrevivir a la ida de los dos porque eran sus dos candidatos competitivos", remarcó. Y añadió que, a este escenario, se le sumó el repliegue de Juan Schiaretti . "Cambiar de opinión no necesariamente es malo. Pichetto pensaba de otra manera". Además, destacó que, si Macri gana, el rol del vicepresidente será muy importante por su papel en el Senado.

Te puede interesar Alfredo Casero se fue a vivir a España: por qué tomó la decisión

Te puede interesar Atención Latinoamérica: declaran en emergencia a cinco regiones peruanas por casos del síndrome Guillain Barré





Sobre la decisión de la fórmula de Cambiemos, Fraga recordó: "Macri va a ser el sexto presidente, en la historia, que se presenta a la reelección y ninguno de los cinco anteriores, repitió vice". Y dijo: "Antes, la política la hacían los partidos y ahora, la hacen los espacios. El partido era algo alambrado, entrar o salir era algo excepcional; en cambio, el espacio es algo mucho más fluido. Las fuerzas políticas no funcionan como partidos, sino como espacios".



Para él, la decisión tiene una decisión táctica y otra, política. En el primer plano, el táctico, el analista opinó que, con esta jugada, "el oficialismo retomó la iniciativa". Tal como explicó, desde que Cristina presentó su libro en la Feria del Libro, dominó la iniciativa política durante, aproximadamente, un mes.



En este punto, agregó que "las encuestas dicen que el Gobierno está recuperando pero las elecciones dicen que está retrocediendo". Si bien consideró que "no hay mejor encuesta que una elección", aclaró: "En cualquier parte del mundo, cuatro meses antes de la elección, no hay elementos empíricos para un pronóstico. Lo que quedan son conjeturas".



Según Fraga, la razón política tiene que ver con el proceso que se dio este último mes de reunificación del peronismo. "En la medida en que esto se va produciendo, cabe la hipótesis de que hay un voto peronista anti K. ¿A dónde va a ir?", preguntó. "Pichetto puede ser el argumento o el pretexto para que cierto voto peronista anti K vote a Macri, pero no creo que esto vaya a ser un fenómeno masivo".



Según él, las elecciones en la Argentina son de tres vueltas: PASO, primera vuelta y ballottage. "Las PASO pueden generar consecuencias políticas y económicas". Según dijo, lo mismo sucede con "las elecciones provinciales que no anticipan resultados nacionales pero crean clima y consecuencias políticas". Tal como opinó, los triunfos provinciales reforzaron el concepto de unidad en el peronismo: "Unidos, aumenta las chances de ganar".



Para él, Cambiemos debe estar atento a muchas variables que pueden afectar algunos votos e impactar, principalmente, en las PASO. Y ejemplificó: "Por primera vez, Macri tiene voto a la derecha de él. Hasta ahora ocupaba un espacio de centro-derecho y el podía correrse al centro porque a la derecha no iba nadie. Ahora tenés un Espert y un Gómez Centurión".



Al hablar de Lavagna, Fraga sostuvo que su manera de actuar es genuina y coherente con su "vocación por lo público". "Yo creo que ha sido el más político de nuestros economistas y el que ideológicamente coincidió más con los partidos mayoritarios: justicialismo y radicalismo". Si bien opinó que el exministro de Economía "va a seguir", consideró: "Hoy aparece una tercera alternativa sin chances competitivas de llegar a segunda vuelta".



Sobre Massa, describió: "Desde su primera declaración diciendo: 'Hay que hacer un frente de toda la oposición para enfrentar a Macri', ya lo dijo todo. Ha habido cierta renuencia a querer escuchar lo que ha dicho. Si la principal fuerza de la oposición es el kirchnerismo o el peronismo K y yo hago todo para enfrentar a Macri, voy a esa confluencia". Y anticipó: "Yo creo que mañana se va a confirmar el acuerdo del Frente Renovador con Unidad Ciudadana y el Partido Justicialista, con 14 o 15 partidos más en un frente".



Finalmente, opinó que le sorprende la resistencia de los mercados hacia la figura de Marcos Peña . "Me llama la atención esa desconfianza, a la que no le encuentro demasiada racionalidad". Y evaluó: "La fórmula Fernández-Fernández frenó la suba de los mercado y la de Macri-Pichetto produjo una baja. Si uno lo analiza en conjunto, la incorporación de Alberto Fernández fue interpretada como una señal de moderación y la de Pichetto también". Según él, con estas decisiones apareció una idea: "La Argentina puede ser gobernable".