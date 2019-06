Vidal y Larreta también definieron a sus compañeros de fórmula

Irán por la reeleción en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires acompañados del radical Daniel Salvador y Diego Santilli, respectivamente

Luego del anuncio del binomio presidencial que integrarán Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, el eje basal de Cambiemos de cara a las próximas elecciones de octubre se esclareció con las confirmaciones de las fórmulas de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta para ir por la reeleción en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente.



A diferencia del sacudón para el escenario político que significó el pronunciamiento del martes a la tarde, en los casos de Vidal y Rodríguez Larreta no habrá mayores sorpresas, ya que ambas boletas apostarán a la continuidad.



La gobernadora bonaerense estará nuevamente acompañada del radical Daniel Salvador, su actual vicegobernador y presidente de la UCR de Buenos Aires. Su principal rival para ir por el segundo mandato será la dupla electoral de Axel Kiciloff y Verónica Magario, candidatos de Unidad Ciudadana.



Si bien aún no se pronunció públicamente, Vidal estaría haciendo oficial la fórmula durante la próxima semana, en la previa al cierre de las listas electorales (el 22 de junio) y tras el impacto de esta jornada.



Mientras tanto, la gobernadora aplaudió este martes la decisión de Pichetto de aceptar el ofrecimiento de Macri para acompañarlo y destacó "la apertura y búsqueda de consensos".



"Celebro la decisión de que Miguel Pichetto sea quien acompañe a Mauricio Macri. Estoy convencida de que la apertura y la búsqueda de consensos es la mejor forma de seguir construyendo la Argentina que nos merecemos", sostuvo en Twitter.



Por su lado, Rodríguez Larreta volverá a ir junto a Diego Santilli. Como principales rivales para disputar el sillón de Jefe de Gobierno figuran Mariano Recalde, Victoria Donda y posiblemente Matías Lammens, entre otros dirigentes.



Este martes, ambos compartieron la inauguración del nuevo Centro de Monitoreo Urbano en el barrio de Chacarita. No se refirieron a las elecciones, aunque luego se manifestaron en las redes sociales para coincidir con la flamante candidatura. La intención es que Martín Lousteau encabece la lista de senadores en la Ciudad.



"Necesitamos construir acuerdos y consensos para seguir progresando como país. Acompaño y celebro la decisión del presidente Mauricio Macri en designar como compañero de fórmula a Miguel Pichetto, un hombre que desde el Senado siempre defendió las instituciones", dijo Rodríguez Larreta.



En la misma línea, Santilli afirmó que Pichetto "es un hombre de consensos y poder encarar un diálogo con todos los sectores es fundamental para consolidar las transformaciones que estamos llevando adelante en nuestro país".