Cristina: "Ya fui presidenta, ahora siento la necesidad de colaborar ante esta catástrofe económica"

Horas después del anuncio del oficialismo, la exmandataria presentó su libro en Santiago del Estero y criticó al gobierno de Cambiemos

Acompañada por Marcelo Figueras, novelista argentino y biógrafo de Carlos "Indio" Solari, Cristina Kirchner se sentó frente a casi 3.000 personas en el Fórum de Santiago del Estero, en donde presentó su libro "Sinceramente" e inició su campaña electoral como vicepresidente en el interior de la Argentina.

"A algunos les cuesta entender decisiones que uno ha tomado. Yo ya fui presidenta. Siento la necesidad de poder ayudar y colaborar a terminar con esta catástrofe social y económica que viven hoy los argentinos y las argentinas", expresó la ex mandataria ante cientos de personas que llenaron un centro de convenciones de la capital santiagueña para escuchar sus palabras.

Otro grupo de simpatizantes, en su mayoría de agrupaciones políticas y movimientos sociales, se concentró fuera del predio para seguir el discurso por pantalla gigante.

En su primera visita al interior del país desde que oficializó su candidatura a vice de Alberto Fernández, la expresidenta ratificó su "absoluto compromiso por poder trabajar fuertemente para reconstruir" un país que, según vaticinó, "va a atravesar grandes dificultades".

Al abordar las razones de su decisión de correrse de la candidatura presidencial, pese a que tenía posibilidades de aspirar a un tercer mandato, Cristina Kirchner dijo que sintió "la necesidad de dar un gesto" en pos de la unidad nacional.

"Yo siento y sentí la necesidad de poder dar un gesto. En serio, despojarme de todas las vanidades, legítimas, de cualquier persona, definitivamente, y dar un testimonio de que, en serio, y definitivamente, estamos dispuestos a ayudar a unir a los argentinos en un momento difícil para todos y todas", explicó.

La senadora nacional y líder de Unidad Ciudadana evitó polemizar con el anuncio de Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri.

Cuando Cristina Kirchner dejó el poder, el rionegrino se desmarcó de su ex jefa política y comenzó a dedicarle salvajes críticas, al punto que se convirtió en el principal antagonista de la expresidenta en la Cámara alta.

Sin nombrar a Pichetto, la senadora lanzó una dura diatriba contra el Gobierno de Cambiemos, dijo que "cada vez entiende menos a estos capitalistas que se dicen capitalistas pero quieren que la gente se muera de hambre, y no consuma ni gaste".

"¿Qué clase de capitalismo es el que están proponiéndonos? Es un capitalismo medio raro", ironizó.

En este marco, trazó una analogía entre ese pensamiento instrumentado por Cambiemos y el que décadas atrás practicaba el bloque soviético.

"El Muro de Berlín se cayó porque los del otro lado querían tener el mismo nivel de vida y acceder a los mismos bienes culturales y materiales que tenían los que podían tener mayores libertades", sostuvo, en una defensa del capitalismo basado en el consumo popular.

En cada momento de su charla, Cristina se enfocó en la situación económica.

"El país endeudado, la gente está haciendo malabares para llegar a fin de mes y hay temor a perder el trabajo", señaló. Y cargó contra el pago a los fondos buitres. "Decían que si les pagábamos iban a venir miles de millones de inversión y no vino un dólar. El que volvió fue el FMI. Hoy podemos sentarnos y cotejar, esa es la parte buena".

También cuestiono a los movimientos feministas. "Me hubiera gustado que me defiendan un poco más las dirigentes feministas porque muchas veces me atacaban como mujer, y no por dirigente política. Y no se levantaba ninguna voz que diga 'critíquenla como política, no como mujer'", dijo.

Casi al final de su conferencia indico que en la calle se percibe "una suerte de nerviosismo, crispación, angustia y tristeza". Y agregó: "Vamos a tener que aprender a convivir a entre nosotros sin insultarnos".

La jefa del kirchnerismo llegó en la noche del lunes al aeropuerto de la capital santiagueña, donde fue recibida en la pista por el gobernador Gerardo Zamora y por una multitud que la acompañó en caravana hasta el hotel donde se alojó.

Zamora conduce al Frente Cívico, una fuerza provincial que fue férrea aliada del kirchnerismo durante sus 12 años de gestión, aunque luego trabó un vínculo amistoso con el Gobierno de Cambiemos y participó de las primeras reuniones de Alternativa Federal, el espacio del peronismo no K que se fue deshilachando en los últimos meses.

Cuando que se dio a conocer la fórmula de los Fernández, Zamora, ya alejado de Alternativa Federal, fue uno de los primeros en declarar su respaldo.