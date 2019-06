Las citas a Borges y Rubén Blades y otras 10 frases destacadas de Pichetto

"La vida te da sorpresas", indicó Pichetto tras ser consultado sobre si Massa podía modificar su decisión al conocer el nuevo escenario político

El flamante precandidato a vicepresidente por el oficialismo, el senador Miguel Pichetto citó un tramo de la canción "Pedro Navaja", de Rubén Blades, al ser consultado sobre si su designación como compañero de fórmula de Mauricio Macri podría cambiar la decisión de Sergio Massa de sumarse al frente justicialista.

"La vida te da sorpresas", indicó Pichetto sobre Massa antes de ingresar a la residencia de Olivos, donde se iba a reunir con el presidente Mauricio Macri.

Además, citó al escritor Jorge Luis Borges sobre su determinación de aceptar el ofrecimiento.

"En la política no hay posibilidad de dudas, hay que tomar decisiones. 'Frente a la duda, el coraje', decía Borges".

Además, el senador destacó que su postulación como vice "fue una decisión del Presidente".

"En la Argentina funciona todo al revés: en el otro sector político argentino importante, en Unidad Ciudadana y el peronismo, la decisión la tomó la vicepresidenta. En este caso, el Presidente tiene la autoridad", indicó

Sobre Alternativa Federal, lamentó que "el espacio del medio no se pudo consolidar" de cara a las elecciones y consideró que los comicios se definirán a partir de una "polarización" con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

"El espacio del medio no se pudo consolidar y todo el escenario de la política argentina iba hacia la polarización", sostuvo el senador nacional al explicar la evaluación que hizo cuando aceptó ser compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri.

10 frases destacadas de Pichetto

El acuerdo con el FMI: "Frente a expresiones demagógicas, la Argentina tiene una serie de compromisos con organismos internacionales. Tiene que afrontar esos compromisos, tiene que tratar de ver cómo los reformula si no puede, pero todo lo tiene que hacer en el marco acuerdos. No puede volver decisiones unilaterales llevadas por discursos emocionales.Si la Argentina vuelve a incumplir, va a pasar a ser un país sumergido, aislado, despreciado por incumplidor serial"

La reacción de los mercados: "El mercado ha reaccionado positivamente y esto es un mérito de la decisión política del Presidente. La fórmula da idea de mayor fortaleza para encarar un camino complejo".

La relación con los Estados Unidos: "Hay que ubicarse definitivamente en un perfil occidental y volver a la relación histórica con los Estados Unidos".

El diálogo con Carrió: "Hablé ayer con Carrió. La conozco desde hace mucho, más de 25 años, transitamos esta paz complicada en un marco de respeto. Me alentó a que le dé para adelante".

Las elecciones: "Hay posibilidades de tener un triunfo importante en las elecciones de este año"

La polarización: "Ratifico la idea de que la elección no es un mero recambio presidencial, sino que están en juego dos propuestas: la consolidación de un proyecto democrático y la otra que expresa algunos componentes autoritarios"

La comparación con Frank Underwood: "He visto una o dos temporadas. Es una tontería eso. No me parezco tanto a Frank...tal vez, tengo un humor parecido, un tanto ácido", bromeó. Y agregó: "Es una ficción. Es muy diferente y los problemas a resolver son muy importantes para andar hablando con comparaciones. Yo empecé muy de abajo, siendo concejal en un pueblo perdido de la Patagonia".

El video con críticas de Macri: Pichetto se refirió al video que se viralizó ayer en el que Macri cuestiona el recorrido del senador peronista, que fue aliado de Carlos Menem, Eduardo Duhalde y los Kirchner, y lo asocia a "la vieja política". Se trata de una entrevista que el líder de Pro brindó al programa Bótelos, de Telefe Rosario, en la campaña de 2015. "Sí, bueno. Y los senadores americanos llevan treinta años [en el cargo]. En EE.UU. tienen otra valoración de los senadores", respondió Pichetto.

Vaca Muerta: "Vaca Muerta puede ser la llave para el desarrollo, la generación de empleo, la obtención de divisas, hay que lograr más inversiones".

Su vínculo con Macri: "La relación con Macri siempre ha sido correcta, respetuosa, abonada en diálogos por motivos institucionales. El Presidente siempre me ha considerado. Nos va a servir para poder armonizar la relación del Congreso con el Ejecutivo".