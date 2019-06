Entidad optimista con reelección de Macri dice que el dólar estará en $43 para fin de año

XP Investments augura la estabilización del tipo de cambio a pesar del riesgo electoral. ¿Qué podría despertarlo? Además recomiendan bonos

La fórmula Macri-Pichetto sigue cultivando buenos augurios en el mercado financiero, especialmente Wall Street.

Los jugadores locales, de hecho, son un poco menos bullish con el desenlace electoral que los de afuera. Dentro de este último grupo, XP Investments es sin dudas una de las entidades más abiertamente optimistas con el gobierno de Cambiemos.

Su enfoque con la Argentina es notorio a tal punto que suelen hacer conferencias con funcionarios locales invitados para sus clientes, tanto en el exterior como en Buenos Aires. Han pasado Guido Sandleris y Gustavo Cañonero (BCRA), Santiago Bausilli (Finanzas) entre otros. De hecho, a finales de julio harán su tercer evento en un coqueto hotel en Capital Federal.

Esta compañía financiera con oficinas en Nueva York y Miami tan sólo en los Estados Unidos, con varias más en distintas capitales del mundo, desplegó en su último paper a clientes una serie de pronósticos alentadores con el país. El más importante, quizás, es que la estabilidad del tipo de cambio se mantendrá durante todo este año.

Bajo la firma del economista Alberto Bernal, XP Investments dice que el dólar cerrará este 2019 en $43. Esto significaría que se mantendrá -punta a punta- virtualmente inalterado teniendo en cuenta que este miércoles la cotización quedó en $43,67 después de caer 1,13 pesos en la rueda cambiaria.



Estos brokers, en realidad, son unos outsiders en comparación a otros jugadores de Wall Street y del mercado local. No sólo porque sus pronósticos no suelen estar en línea con otras entidades, sino debido a que sugieren a sus clientes estar expuestos en activos argentinos a pesar del riesgo electoral que se mantiene.

Con el dólar están fuera del consenso: tomando el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta que realiza el Banco Central, el tipo de cambio a fin de año estaría en $51.

De la misma manera, en el último LatinFocus el promedio de los bancos y consultoras tenían al dólar para el cierre del 2019 en $50,61. Entre los "colegas" del exterior, destacan Barclays Capital ($48,50), Citigroup Global Markets ($46), Credit Suisse ($48,95), Goldman Sachs ($52,79) y JPMorgan ($50) entre otros.



"Creemos que la fórmula política de Macri-Pichetto aumenta sustancialmente la probabilidad de que el oficialismo gane la elección a finales de este año, y quizás de igual importancia, aumente la gobernabilidad esperada en un eventual segundo mandato de la administración de Macri", escribió Bernal.



XP Investments dice que a pesar de la recesión y la persistente inestabilidad política, "no tiene sentido" que los bonos Ley de Nueva York de Argentina continúen operando mucho peor que los de Honduras, Guatemala o Jamaica.



"Continuamos afirmando que la carga de la deuda pública de Argentina es inequívocamente sostenible y que si Macri es, de hecho, reelegido, no habrá necesidad de reestructurar la deuda", avisa en su último informe.



Con respecto al crecimiento, dicen que la economía se está desempeñando mejor que las expectativas, y la contracción del PBI este año puede, de hecho, estar por debajo del 1% interanual, "mucho mejor en comparación con el consenso del mercado".



En relación al tipo de cambio, parte de su vaticinio de apreciación real que vislumbran, tiene que ver con la política del Banco Central de mantener la base monetaria estable "en una economía que vive con una tasa de inflación de 50% anual, que es ultraortodoxa".



"Seguimos pensando que el mayor riesgo para el reciente entorno de estabilidad cambiaria de Argentina sigue siendo de naturaleza exógena", explica XP.



A saber: la posibilidad de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China en curso se intensifique aún más. También piensan que los recortes de tasas de la Fed no podrán contrarrestar los efectos perjudiciales de una guerra comercial.



"Si la administración de Trump, de hecho, impone aranceles del 25% sobre todas las exportaciones chinas en el futuro cercano, y China toma represalias al obstruir la capacidad de las empresas estadounidenses para trabajar/vender en China, algo que estamos convencidos de que sucederá si esto pasa, el conflicto se intensificará aún más", explican.



En ese escenario, entonces, la economía mundial sucumbirá a la recesión a principios de 2020; y la "expectativa del mercado dará tal giro que afectará negativamente la estabilidad del tipo de cambio en la Argentina antes de las elecciones presidenciales".