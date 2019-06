Mirtha Legrand cuestionó la fórmula Macri-Pichetto: "No sé cómo le va a ir"

La Chiqui recordó que había apoyado en el pasado a Macri como oposición al peronismo y que ahora hubiera puesto a una mujer como vicepresidenta

Tras el anuncio que dio Mauricio Macri este martes confirmando que Miguel Ángel Pichetto será su compañero de fórmula en las próximas elecciones, una de las que dejó conocer su opinión al respecto fue Mirtha Legrand.

Fue en el evento por los 50 años de Silkey Mundial, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, cuando la conductora realizó su primera salida nocturna luego de su reciente operación. Allí respondió ante la consulta de un cronista sobre qué le parecía la participación de un peronista en la fórmula de Cambiemos, a lo que dijo: "Me pareció muy raro. No sé quién influyó en el Presidente, dijeron que fue una elección personal, pero me resultó extraño".

La Chiqui recordó que había apoyado en el pasado a Macri como oposición al peronismo. En ese contexto, señaló: "Me parece muy extraño porque mucha gente ha votado, como es mi caso, a Macri para que no vuelva el peronismo, la violencia y todo lo que hemos vivido".

"Yo hubiera puesto a una mujer, o a (Ernesto) Sanz, o a la ministra (Carolina) Stanley. Hubiera puesto a una mujer, a las mujeres nos gusta votar a una mujer. Ahora, con Pichetto, no sé cómo le va a ir", concluyó.