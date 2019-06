Miguel Ángel Pichetto: "Vamos a hacer una gran elección en primera vuelta"

Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en la coalición de Juntos por el Cambio, reconoció que "esta fórmula tiene una gran potencia": "La propuesta de Macri va a triunfar en las elecciones, y creo que vamos a hacer una gran elección en primera vuelta", sentenció.



"La decisión fundamental la tuvo el presidente de la Nación, como ocurre en los países serios. En Argentina ocurren cosas raras, porque la centralidad de la toma de decisiones ocurre en la vicepresidencia", analizó en TN.



El senador rionegrino estuvo este jueves junto al presidente en el precoloquio de IDEA, en Neuquén, y manifestó que con Macri se acercaron "en las semanas de crisis": "Hay preocupación por la posibilidad de la vuelta al pasado".



Sobre su elección para la campaña, analizó: "Macri sigue siendo el principal dirigente de Cambiemos, el hombre que tiene los votos. Quizás en mi ha buscado la experiencia de muchos años en el Congreso, para construir caminos de consenso y acuerdo". Y agregó: "Yo tengo mi estilo, no he claudicado en las posiciones que he sostenido con respecto al sistema judicial argentino".



Manifestó que tuvo "un diálogo razonable con Marcos Peña" y dijo que el no claudicó en sus ideas: "Voy a ayudar a muchos compañeros que están afuera del espacio de Unidad Ciudadana. La idea es convocar a otros peronistas".



"Hay síntomas de mejora y de estabilización de la moneda. El gobierno ha logrado cierta estabilidad que evita la volatilidad", puntualizó con respecto a la actual gestión.



Además, cerró que "Cristina Kirchner siempre ha sido fiel a sí misma", y está dispuesto a debatir con ella. "Que me invite. No creo en el agravio y en la descalificación personal".