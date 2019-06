WhatsApp bloqueará y tomará medidas legales contra quien use mal su aplicación

La firma parece dirigirse a las empresas que utilizan su herramienta principal en lugar de WhatsApp Business, su servicio para compañías

WhatsApp bloqueará a quienes hagan un mal uso de su aplicación y podría llegar a tomar acciones legales a partir del 7 de diciembre de este año, según aseguró en un comunicado recogido en su sección de preguntas más frecuentes (FAQ).

En concreto, la compañía señala el envío masivo o automatizado de mensajes y el uso no personal del servicio, aunque no cierra la puerta a actuar contra otros usos no permitidos.

La firma parece dirigirse a las empresas que utilizan su herramienta principal en lugar de WhatsApp Business, su servicio para compañías y a quienes envían spam. "Nuestros productos no están planeados apra el envío masivo o automatizado de mensajes, los cuales siempre han supuesto una violación de nuestros Términos de Uso", explicó WhatsApp.

Por este motivo, y con la idea de proteger a los usuarios, la compañía ya publicó un informe en el que detallaba las acciones que toma y cómo detecta el uso incorrecto del servicio. "Somos conscientes de que hay empresas que tratan de evadir nuestros sistemas de machine learning", reconoce. A pesar de ello, aseguran que ya han identificado y bloqueado "millones de cuentas abusivas".

A partir del 7 de diciembre de este año Whatsapp "tomará medidas legales contra aquellos que consideremos que estén haciendo o ayudando a otros a hacer mal uso" de sus términos. Estas medidas se tomarán contra empresas e individuos.

Además, asegura que estas acciones podrían tomarse únicamente si detecta que una compañía indica de forma pública que puede utilizar WhatsApp de formas no permitidas. Matizó que esto no significa que se vaya a abandonar otro tipo de medidas, como el bloqueo de cuentas.