La brecha es de 30% Susana Balbo, chair del W20: "Las mujeres sabemos negociar poco por miedo a que no nos den el trabajo"

Comanda las discusiones del W20. Habló sobre el lugar de la mujer argentina en relación a otros países y sobre los obstáculos a eludir como trabajadoras

Susana Balbo es la chair del W20, el grupo de afinidad que elevará al G20 las recomendaciones para profundizar la inclusión de la mujer en distintas esferas de la vida económica. En diálogo con iProfesional, la primera enóloga de la Argentina y fundadora de la Bodega Dominio del Plata habló sobre el lugar de la mujer argentina respecto de otros países y las dificultades que, como tales, debemos superar en el ámbito laboral.

-¿Qué le está dejando su paso como chair del W20?

-Fue una experiencia muy enriquecedora, que sería fantástico que muchas mujeres pudiéramos pasar. Un contexto tan amplio como este lugar te sensibiliza de una manera que no se da en lo cotidiano, en el transitar de la vida.

A veces estamos inmersos en nuestro propio país, y lo que nos pasa a nosotros pasa en muchas partes del mundo, especialmente a las mujeres. Hay quienes están en mejores condiciones y otras en peores. Y es como el poema de Khalil Gibran: 'Nunca te compares porque siempre vas a estar en peores condiciones'. Pero esa comparación nos permite visualizar que hay un norme campo para trabajar y para hacer cosas, sobre todo si queremos un mundo más sustentable, más justo.

-Respecto de la situación de las mujeres, ¿dónde hay avances y dónde se debe trabajar más?

-Es concordante y paralelo al desarrollo de los países. En los desarrollados, la brecha de género es mucho menor. Si hablamos de la salarial, en Alemania es del 6,7%, en Canadá prácticamente no tienen. Si hablamos de participación en directorios, en Francia, por ley, todas las empresas estatales tienen que tener 50% de mujeres en ellos. Esto demuestra que el atraso de los derechos de la mujer está atado a una cuestión económica, de participación laboral. Y si vamos más atrás, vemos que está muy vinculado a lo cultural.

Los países menos desarrollados están arraigados a culturas más patriarcales, que establecen diferencias de derechos, en donde la mujer debe quedarse a cuidar los hijos, la casa; cuidado que no está pagado, que no está medido a nivel económico y que, por ende, está invisibilizado.

Hay mujeres que están muy conformes con ese rol y no quieren salir de ahí, y hay otras que están totalmente disconformes y quieren salir de ahí. El tema es que puedan. Ahí es donde juega el desarrollo del país.

-¿En qué aspectos la Argentina está más cerca de los países desarrollados y en cuáles más lejos?

-En América latina, la Argentina es la más avanzada en leyes de protección para la mujer. Tenemos muchísimas normativas muy buenas, pero varias no se aplican, no se respetan. A veces, la mujer no tiene la información necesaria para aplicarlas y estar un poco más protegida. En contrapartida, Argentina también tiene un alto índice de femicidios.

El país está más cerca de los países desarrollados cuando hablamos de mujeres profesionales, acceso a determinado tipo de información y derechos. Pero en directorios tenemos muy baja participación, 3% nada más.

Y no hablemos en política, porque, excepto en el Congreso donde hay ley de cupos, hay poca participación en el Gabinete, muy pocas mujeres en los ministerios y en los altos niveles de decisión. Creo que hay mujeres con mucho talento a las que todavía no se les da un espacio. Y creo que esto tiene que ver con un tema cultural.

Argentina es todavía un país bastante patriarcal y en los sectores más vulnerables el patriarcado es enorme. Porque al hombre le cuesta aceptar un rol que lo asume naturalmente femenino, como es el cuidado de la familia.

-¿En todos los niveles?

-Veo a mis hijos que con sus esposas o esposos comparten las tareas del hogar en un pie de igualdad y se hacen espacios. Mi hijo, que es director de exportaciones de mi empresa, si a las tres de la tarde tiene que darle la mamadera a su hijo, o si le toca el turno para llevar al nene a natación, se va de la empresa. Él tiene la facilidad porque lo permito con él y con otros empleados, pero cuando vas a otros estratos sociales, el hombre no siempre puede obtener ese permiso.

Imaginate un obrero de la construcción que diga que se tiene que ir porque tiene que darle la mamadera al hijo. Va a ser víctima de burlas por el estereotipo con sus compañeros. Ahí sí la palabra "machismo" entra y cabe. Es una palabra dura, pero es verdad. Si ese hombre tiene la intención y la convicción no lo va a hacer por vergüenza, porque está culturalmente establecido.

-Y eso impacta en las mujeres de los segmentos más bajos.

-Muestra también la disfuncionalidad que existe en muchos hogares cuando hay muchos hijos y hay necesidades más urgentes, como darles de comer antes que participar en cambiarles un pañal.

Estos trabajos que hacemos en el W20 es para que la mujer se pueda incorporar de una manera sana, con mayores espacios de cuidado, donde no tenga que recurrir a su pareja, porque no está predispuesto social ni cultural y hasta estereotípicamente, pero que podría llegar a estarlo si su situación económica fuera otra.

Porque si ese hombre no puede cubrir las necesidades básicas no se le puede pedir que tenga actitud de padre cambiador de pañales, cuando siente culturalmente que es el responsable de traer el alimento a la casa.

-¿Y cuál es la brecha en la Argentina?

-En la Argentina es del 25% al 30%. Una de las mayores brechas salariales que vemos es porque en la base de la pirámide el principal trabajo del hombre es la construcción, que es el más popular, que tiene un sindicato poderoso, salarios altos y hasta un sistema de protección que les permite seguir cobrando aún cuando se quedan sin trabajo.

En tanto, la mujer está en el cuidado de los hogares, va al trabajo de familias, de auxiliar del hogar, con un salario establecido pero que es más bajo que el del hombre, porque su carga horaria es también menor. Y si trabajan full time el salario también es menor.

La brecha salarial es por calidad de trabajo y horas de dedicación. Si la mujer pudiera ser una obrera de la construcción, y nada impide que lo sea, te puedo asegurar que tendría el mismo salario. Pero lo impide el estereotipo, nada más. Esto también ocurre con la mujer en el campo.

-El tema de la mujer en el área rural lo incorporó la Argentina expresamente en el W20…

-Sí, lo incorporamos nosotros porque la mujer no está sindicalizada, no está visibilizada, no está incorporada, no recibe salario pero trabaja en el campo. Y esto ocurre en la vendimia, en la zafra, en la producción de alimentos, en la extracción de cítricos. Hay mucho trabajo negro en el campo.

Hay que tratar de romper con esto y una de las bases que estoy promoviendo es que se les paguen los salarios a través de medios digitales. Sería una manera de incluirlas. Que en su smartphone con identificación biométrica esté incluido su CUIL, cosa que si se lo roban no le sirva a nadie, y que le paguen el salario por esa vía.

Así, el empresario también va a tener que blanquear y la mujer va a tener su dinero propio. Y cuando sea independiente financieramente, si es víctima de un círculo de violencia, tiene cómo salir porque tiene cómo sostenerse y cómo alimentar a sus hijos.

-Habló de la necesidad de ganar mayor visibilidad. ¿Es un prejuicio de las mujeres no tener más visibilidad? ¿Tenemos prejuicio con el marketing que deberíamos de hacernos las mujeres respecto de nuestra actividad?

-Las mujeres, por lo general, sabemos negociar poco. Tenemos miedo de que no nos den el trabajo. No sabemos valorar el talento que somos capaces de aportar. Cuando sabemos eso, lo hacemos valer.

Pero si a la hora de una entrevista, una piensa que tiene dos hijos que están esperando, que entonces va a tener que pedir más salidas por si les da fiebre o cualquier cosa, ya se negocia desde una posición de debilidad afectiva porque involucra tu rol como madre. Si yo tengo una urgencia con un hijo, un nieto, me voy a ir a atenderlos a ellos antes que cualquier otra obligación laboral. Pero eso forma parte de las convicciones y valores que cada uno trae.

Sin embargo, negociamos desde un lugar de debilidad porque este sentimiento es compartido por muchas mujeres. Y cuando se elige tener una familia se negocia desde una posición débil, porque a veces sentimos que el hijo necesita a la madre y te aseguro que un hombre puesto en esa posición puede cubrir a la madre tan bien como ella.

-Esta situación en que nos ponemos las mujeres es, además, aprovechada por el sistema.

-Por supuesto, por el sistema empresario, por el sistema ejecutivo y por esto te la hacen más difícil. Porque tenemos una serie de talentos que no tienen los hombres: somos más holísticas, somos más integrales en nuestra visión del mercado, tenemos sensibilidad y valoramos la importancia de los equipos y de su diversidad.

Cuando entramos a los equipos los enriquecemos y esto está probado por miles de estudios: aumenta la fidelidad de los empleados, la rentabilidad de las empresas, mejora el ambiente de trabajo. Sin embargo, hay resistencia porque los hombres tienen miedo a que les quiten el trabajo.

También hay que romper con una forma de hacer trabajos y negocios. Se tiene que terminar el after office y la jugadita de golf, o la mesa de truco donde también se habla de negocios, y la mujer no puede participar porque se vuelve a su casa.

-El networking siempre estuvo más del lado de los hombres…

-Hay que terminar con esa forma de hacer trabajo. Hay que promover que esos espacios de networking sean en el horario de oficina, con espacios libres donde se comparta, donde hombres y mujeres hagan brainstorming como los que se dan naturalmente en las cenas, cuando se está más relajado, que es cuando aparece la creatividad.

No por nada cuando se está jugando al golf, relajado, salen las mejores ideas de negocios, porque se está más en contacto con el yo interior. Lo mismo pasa en una cena con una buena copa de vino. ¿Por qué no generar ese ambiente distendido en el trabajo?

-Es difícil pensar esto cuando en estos tiempos se pone cada vez más foco en la mayor productividad.

-Pero la productividad no es una cuestión de mayor tiempo, es una cuestión de más eficiencia. Y somos muy deficientes los argentinos. Usamos muy poco la tecnología.

Me ha sucedido que, para reunirnos por el W20, en vez de usar un Skype, un webinar, tengamos que trasladarnos y perder 55 minutos de auto para ir a algún lado. ¿Hay algo más ineficiente que eso? La productividad es uso inteligente del tiempo.

-¿Cuáles son sus expectativas respecto a lo que tome el G20 del W20?

-Mis expectativas son altísimas, porque soy una optimista por naturaleza. Propondremos políticas concretas con casos líderes que los respalden. Por ejemplo, hay países que invirtieron en mayores centros de cuidado, que son inversiones que no representan más del 1% del PBI, que es insignificante como monto, no afecta la economía de un país pero que sí representó la incorporación de más de un 40% de mujeres a la fuerza laboral con un impacto de crecimiento muy fuerte. Esto se va a mencionar en el W20.

Nuestra recomendación es concordante con el G7, que también pide más lugares de cuidado para personas mayores, con discapacidad y niños para que la mujer cuente con ese tiempo para que pueda tener un trabajo full time. Y cuando eso ocurre la brecha salarial disminuye porque, a veces, la mujer accede a trabajos de menos calidad por falta de tiempo, dispone de menos horas y, por ende, su salario es equivalente a las horas que trabaja.

Otra de las recomendaciones es que, como no hay estadísticas y no podemos tener datos desagregados por género, dedicación y productividad, no podemos dimensionar la situación. Por eso, sugeriremos que las decisiones que se tomen se realicen con datos duros, concretos.

-¿Cómo se imagina una vez terminado esto? ¿Vuelve al Congreso?

-No, al Congreso renuncié. No me vuelvo a presentar en una elección, la política no es para mí. Creo que puedo ayudar mucho desde mi lugar de ciudadana comprometida, como modelo y accionando este enorme networking que tengo desde lo empresario, profesional y ahora con el W20. Me parece que puedo ayudar muchísimo más que desde el Congreso.

-Una vez que termine este trabajo, ¿cuál es su expectativa respecto de la tarea realizada y del grupo conformado?

-Estamos dejando como legado la plataforma gratuita para todas las delegadas del W20 por lo menos por un año más, algo que anteriormente Alemania no hizo y que impidió continuar el diálogo.

Aspiramos a que podamos seguir trabajando con distintos temas que sean una base de trabajo para Japón, que tiene todo el año que viene su presidencia.

En lo particular, a partir del fideicomiso que armamos para recaudar fondos para el W20 esperamos armar una asociación civil para poder seguir trabajando en esos temas y colaborar. Tal vez podamos organizar otro foro nacional como el de este año en 2019, para que las mujeres sigamos trabajando en nuevas leyes, sean más visibles, se perfeccionen y hagan impacto a nivel nacional y regional.

-¿Este fideicomiso transformado apuntaría más a las provincias?

-Sí. Viví 10 años en Cafayate en los 80, cuando era una localidad verdaderamente aislada. Y lo que es hoy demuestra lo que se puede hacer cuando una región se visibiliza y generás un progreso económico.

Si además visibilizás más a la mujer, es mucho mayor el progreso. Está demostrado que cuando está involucrada en la propiedad de la tierra, en la transformación de los productos básicos agrega valor; y en lo primero en que invierte es en la educación de los hijos y en la mejora de la vivienda.

Esto muestra el impacto que tiene cuando se las empodera y se las ayuda, por ejemplo, a vender mejor sus productos. Por eso la importancia de la inclusión digital, que le permite acceder a otros mercados a través de las plataformas existentes, porque eso se transforma en mejor bienestar y desarrollo de la sociedad.