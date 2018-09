Negociación contrarreloj Macri se reúne hoy con gobernadores para destrabar el Presupuesto: habrá foto pero no acuerdo

Muchos mandatarios provinciales no irán y otros dicen desconocer el borrador del proyecto que enviará el Ejecutivo para su tratamiento en el Congreso

A pesar de las negociaciones contrarreloj que llevó el ministro del Interior Rogelio Frigerio y los encuentros con ministros provinciales, el Gobierno nacional no logrará este martes un acuerdo para poder dejar firmado el apoyo de todos los gobernadores para aprobar el Presupuesto 2019, cuyo proyecto enviará esta semana al Congreso.

De esta forma, habrá reuniones y foto, pero no quedará cerrado el acuerdo con las provincias. Incluso algunos gobernadores no irán a la cita y eso, sumado a la resistencia de otros mandatarios opositores, obligarían al Ejecutivo a dar marcha atrás con algunas de las medidas que habían acordado en el marco del pacto fiscal.

En ese sentido, las la reunión de Gabinete ampliado que lideró el presidente Maurcio Macri, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, adelantó este martes en conferencia de prensa que hoy "no se va a firmar nada" con los mandatarios.

"Hoy va a haber una reunión entre el presidente y los gobernadores donde no se va a firmar nada", señaló Stanley, quien encabezó una rueda de prensa acompañada por los jefes del interbloque Cambiemos en las cámaras de Senadores y Diputados, Luis Naidenoff y Mario Negri.

Para las 17 está fijado el encuentro de Macri con los jefes provinciales en la Casa Rosada, y ahí se logrará la foto política, pero será sólo un gesto.

Antes de ese encuentro los gobernadores opositores se reunirán con Frigerio para pulir la "letra chica" del acuerdo.

En el Ejecutivo ya renunciaron a lograr un apoyo unánime y luego descartaron la hipótesis de que los gobernadores rubriquen con el Presidente un "compromiso" político y económico; una especie de "Pacto Fiscal 2".

Desde el viernes los gobernadores esperan el "borrador", pero aseguran que nunca lo recibieron, lo que generó otro punto en contra.

En su defensa, en Casa Rosada dijeron que el punteo técnico se entregó el jueves, en mano, a cada ministro provincial.

La voz de los mandatarios

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, aseguró que no apoyará un Presupuesto 2019 que plantee un recorte de fondos para la salud pública y el programa alimentario.

"Quiero saber cuál va a ser el recorte en salud, si va a estar el plan Incluir, el plan Remediar y el programa alimentario. Si esos programas no están no lo vamos a votar", dijo el mandatario pampeano.

Verna ya advirtió al Gobienro: "No vamos a votar un Presupuesto con ajuste. La irresponsabilidad no es votar no un presupuesto, la irresponsabilidad fue del Gobierno por ir al Fondo Monetario Internacional. Yo no tomé esa decisión, la tomó el Gobierno sin preguntarnos", se quejó Verna.

Además, dijo que él no va a aceptar el traspaso de los subsidios al transporte ni a la tarifa eléctrica porque la provincia no tiene margen para afrontarlo, por lo que si lo traspasan habrá aumento de tarifas.

En un tono más ameno para el oficialismo, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró que hay en las provincias decisión de "acompañar" el Presupuesto 2019, pero aclaró que hoy no se va a firmar nada.

"La decisión general es acompañar el Presupuesto porque de esta manera estamos dando previsibilidad y seriedad a la economía argentina", dijo el mandatario rionegrino.

No obstante, resaltó los puntos que provocan rispideces entre el gobierno central y las provincias al evaluar que la reducción de gastos, la eliminación del Fondo Federal Solidario y el traspaso de los subsidios al transporte y a la energía "son montos difíciles de resolver".

En la misma línea, indicó que "algunos gobernadores" están de acuerdo con "hacer esfuerzos" como aceptar la eliminación del Fondo Federal Solidario y los subsidios al transporte, pero otros no.

"Lo más probable es que hoy estemos muy cerca del acuerdo general. Pero no habrá firma. Tendremos que esperar que el Gobierno envíe el Presupuesto al Congreso para analizar en detalle cada punto", afirmó Weretilneck.