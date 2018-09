Dinero K Patricia Bullrich aseguró que en la chacra de Lázaro Báez "había pozos con forma de cajas fuertes"

La ministra de Seguridad dio detalles del resultado de las excavaciones. "Hay gente dando información falsa para hacernos pisar el palito", lanzó

Los procedimientos de excavación de Cruz Aike, una de las chacras de Lázaro Báez en Santa Cruz, terminaron y el resultado fue negativo: el contenedor con dinero que buscaba la Justicia no fue hallado. Sin embargo, Patricia Bullrich destacó que encontraron información importante: "Conseguimos datos inquietantes, hace 20 días hubo gente ahí".



La ministra de Seguridad detalló qué fue lo que descubrieron: "Hubo remoción de la tierra, dicho por uno de los geólogos de la Gendarmería Nacional. Encontramos formas que no son naturales de la tierra. Había pozos con forma de una caja fuerte".



La decisión de llevar adelante la excavación fue tomada por Claudio Bonadio, luego de que tres personas se presentaran ante el Ministerio de Seguridad y aportaran información a cambio de cobrar la recompensa que ofrece la cartera que conduce Bullrich.





"Nosotros hace 10 años que venimos denunciando esto, estamos en 2018 y tenemos algunos años para buscar la plata. Es importante devolverle a la ciudadanía el dinero que fue robado. Tenemos paciencia, pusimos una recompensa y hay mucha gente que está dando información". Y, también, admitió: "Hay personas que seguramente están dando información falta para hacernos pisar el palito", señaló a TN.



Mariana Zuvic no solo avaló los dichos de la Ministra, sino que reveló nuevos datos de la investigación: "Cuando se sacan las fotos de las bóvedas, junto a Martín Báez y una persona de apellido Sastre, van a la estancia Cruz Aike, desarman las bóvedas de la chacra y queman la documentación en el obrador de Austral Construcciones de la ruta 3". Y amplió: "Debería tener custodia el obrador, porque hay más documentación que no fue allanada".



La dirigente de Cambiemos fue tajante sobre el accionar del juez Sebastián Casanello. "Creo que debería renunciar, esto es producto de la dilación de la causa. Hace dos años y medio que la información estaba en la Justicia, la llevé yo. Trajimos personas que declararon y fueron testigos protegidos. Personas que operaron las máquinas. Pero 20 días antes de la detención de Lázaro Báez, se sacó el dinero de las estancias", apuntó.



"Estoy un poco harta. Esto no es secreto. Para haber movido semejante cantidad de dinero físico necesitaron la complicidad de muchísima gente. Muchas de las personas que continúan en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) oficiaron de garantes de los aviones presidenciales y de la línea privada para trasladar la plata", continuó Zuvic.