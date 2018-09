Elecciones 2019 Máximo Kirchner: "Los argentinos están viendo la magnitud de la estafa electoral a la cual fueron sometidos"

El diputado habló en el programa de radio de Roberto Navarro y dijo que "Atacan a Cristina para dar un aleccionamiento a futuro de las futuras dirigencias"

El diputado Máximo Kirchner habló este lunes sobre la marcha del Gobierno de Mauricio Macri y evaluó que “los argentinos están viendo la magnitud de la estafa electoral a la cual fueron sometidos”.

Además, de cara a las elecciones presidenciales de 2019, el líder de la agrupación La Cámpora reconoció las dificultades en la oposición.

“La división de la oposición fortalece al gobierno, por lo que tenemos que tener la inteligencia suficiente sin dinamitar la posibilidad de gobernar después. No podemos construir un frente que después se desintegre por los antagonismos existentes frente a las políticas de gobierno”.

El diputado habló este lunes con El Destape Radio, programa conducido por el periodista Roberto Navarro. Allí opinó también sobre las acusaciones de José López, que -según versiones publicadas por matutinos- habría declarado a la Justicia que sus bolsos con millones de dólares estaban destinados a Cristina Kirchner.

Te puede interesar El chofer de De la Sota le había pedido el día para ir a un bautismo familiar

"Es obvio que no. A mí me tocó junto a Nilda Garré que Clarín en tapa dijera que teníamos millones de dólares en los EE.UU. Tres años después se demostró que no", expresó con rechazo.

“Hay un ataque permanente de la figura de Cristina desde el grupo Clarín, desde un grupo de la justica y desde el Gobierno. Atacan a Cristina para dar un aleccionamiento a futuro de las futuras dirigencias para que nadie se anime a pensar un país diferente al ellos quieren y al que había sido hasta el 25 de mayo del 2003".

Y agregó: "Cristina no va a cambiar su forma de pensar le hagan lo que le hagan".

Al hablar sobre una eventual candidatura de la expresidenta, Máximo Kirchner planteó que “no podemos ver la política en función de la candidatura o no de Cristina. Lo importante es llegar a acuerdos. Después veremos los nombres".