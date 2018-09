Reclamo por los despidos Con la presencia de Macri, la ONU debatirá el conflicto en la agencia Télam

Macri viajará a Nueva York para asistir a la asamblea del organismo. Su equipo deberá rendir cuentas en una comisión por el cierre del medio estatal

La organización Amnistía Internacional, que acogió a fines de junio el reclamo por los despidos en Télam, envió al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU un informe que será entregado a la representación argentina ante las Naciones Unidas, según informó la comisión interna de trabajadores (CGI) del medio estatal.

El conflicto por el virtual cierre de la agencia se discutirá en coincidencia con la presencia en Nueva York del presidente Mauricio Macri para la asamblea general de la ONU. En ese informe, se recomienda que sean reincorporados todos los trabajadores y las trabajadoras cesanteados en la agencia.



El reclamo por Télam está contenido en un informe de 26 páginas, dividido por áreas temáticas (Derechos Sexuales y Reproductivos, Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas, Derechos de los Pueblos Indígenas y Protesta social, entre otras), y ocupa íntegramente el apartado Derecho al Trabajo.



“En junio de 2018, el gobierno nacional hizo oficial un despido masivo de 354 trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias, TELAM. Esto representa más del 40 por ciento de la planta total. Desde entonces, los trabajadores comenzaron una huelga con ocupación pacífica del edificio. Desde ese día, la agencia no brinda ningún servicio”, comienza el texto de AI.



Detalla, además, que “aunque el gobierno indicó que los despidos responden a la necesidad de sustentabilidad de la agencia, y que en los últimos 10 años el número de trabajadores se ha duplicado”, desde 2015 “al menos 50 personas fueron contratadas en puestos gerenciales”.



”En 2016, luego de cumplir 71 años, la agencia nacional de noticias celebró su proceso de expansión consolidando -después de siete décadas- un lugar central como productor de información pública y nacional y compartió el desafío de brindar y producir noticias frente a la multiplicación de plataformas y servicios de información", señala Amnistía.

En ese sentido, explica que "a los despachos diarios generados por Telam, se agregó el servicio audiovisual y de radio para todos los suscriptores, que convirtieron a la agencia en una red que se transmite en tres formatos: escrito, radio y televisión”.



El documento menciona también la serie de fallos judiciales en favor de los trabajadores y las trabajadoras. Y en sus recomendaciones -que se ubican al final de cada área temática- Aministía exige: “Que el Estado Argentino revise los despidos masivos llevados adelante y adopte los mecanismos necesarios dispuestos por la Justicia, tales como el procedimiento preventivo de crisis”.



Con la presencia de Macri, la ONU debatirá el conflicto en la agencia Telam (generalmente encabezada por el secretario de Derechos Humanos), que debe rendir cuentas sobre la implementación de la Convención sobre Derechos Economicos, Sociales y Culturales, en un denominado Diálogo Interactivo con expertos.



El documento de AI se suma a otras intervenciones de la organización humanitaria para con el conflicto en Télam, como la reunión que la representación argentina tuvo con la CGI el 2 de julio y el pedido de informes sobre el tema que el 11 de julio le envió al jefe de Gabinete, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública.

La Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU también recibió, por otra parte, una denuncia por los despidos en la agencia.

Nuevo "blog"

Desde este miércoles, el sitio oficial de la agencia volvió a publicar noticias -esta vez sin firma- después de que el servicio se viera afectado por el paro que sostienen los cientos de empleados despedidos desde hace 85 días.

"Desde hoy, pese al paro por tiempo indeterminado y a la ocupación ilegal de los edificios que comenzaron el 26 de junio pasado, pese a las amenazas, aprietes, escraches y agresiones por parte de dos sindicatos, la agencia nacional de noticias vuelve a producir contenidos periodísticos", informaron las autoridades en un comunicado colgado en la web.



Las autoridades explicaron que "muchos de los empleados de Télam quieren trabajar y se lo restringen los representantes gremiales que recurren al hostigamiento. Este regreso a la actividad es el símbolo de que predomina la firme decisión de defender una empresa estratégica del Estado con la mejor arma posible: la información fidedigna y descontaminada".



Frente a la ocupación de los edificios por sus trabajadores, los directivos reconocieron que montaron una sede en Tecnópolis para relanzar el sitio. "La actualización del portal web y del servicio de cables es limitada por las medidas de fuerza, pero se trata de la mejor señal de que Télam está activa y de que quiere seguir estándolo", explicaron.

Los trabajadores despedidos, sin embargo, denuncian que el directorio realizó una convocatoria selectiva para participar de lo que consideran un "blog de noticias amateur".

"La operación, que en otro contexto podía ser vista como el ejercicio de escritura de un pre-adolescente, cobra gravedad porque se realiza desde el dominio institucional de la agencia pública del Estado argentino", denunció la comisión interna de Télam.



En un comunicado, advirtieron que "los periodistas, reporteros gráficos, compaginadores, camarógrafos, técnicos y administrativos de la agencia no participan de esa aventura periodística".

"Los llamamos a verificar la información procedente de esa usina que, aun promovida desde el Estado, no deja de ser clandestina, para minimizar el daño social que está destinado a producir. Los trabajadores de Télam fuimos formados para trabajar el hecho noticioso en forma rigurosa y documentada. Aun si no estuviéramos en una situación de conflicto sindical por 357 despidos, jamás seríamos parte de un proyecto que se propone derrumbar el reconocimiento profesional que muchos compañeros se han ganado en años de trayectoria", aseguraron.



La comisión interna cuestionó la calidad de la información producida por el nuevo blog que vendría a suplantar el sitio web oficial y que funcionó hasta junio. "La estructura de sujeto-verbo-complemento sobre la que se desde hace 180 años trabajan las agencias de noticias ya no es parte de los criterios periodísticos del blog del Directorio de Télam", señaló en el comunicado.

En ese estado, los delegados respaldaron a los colegas que según informaron "han recibido presiones y llamados que les reclamaban que enviaran notas sin firma, clandestinas, para presentar el simulacro de que el servicio de Télam nuevamente se puso en marcha".

"Los trabajadores de Télam ratificamos nuestro ejercicio pleno del derecho a huelga, que no es un capricho, ni una osadía sindical, sino la herramienta indispensable, en este caso, para reclamar que el Estado no deserte de su misión de intervención en la comunicación pública", agregaron.



Por último, convocaron a los directivos de la agencia y funcionarios del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a asistir a los edificios "donde sí funciona la agencia de noticias y publicidad Télam a discutir con los trabajadores la puesta en marcha del verdadero y genuino servicios de noticias del Estado".