Encuesta a nivel nacional Según una encuesta, la oposición no logra fortalecerse a pesar de la debilidad económica del Gobierno

La imagen del presidente Macri continúa en baja si bien sostiene un núcleo de seguidores que sigue apoyando sus decisiones a pesar de todo

En el marco de las caídas de imagen que está protagonizando el gobierno a raíz de la crisis económica, la oposición no está encontrando la forma para poder aprovechar dicha debilidad y convertirla en una fortaleza.



Esto queda reflejado en una reciente encuesta de la consultora Opinaia, con datos relevados a nivel nacional entre el 10 y el 17 de este mes provenientes de 2.832 casos.



Entre sus puntos más destacados, el estudio asegura que 33% de los encuestados aprueba las decisiones del gobierno, y si bien es una nueva caída respecto a cifras anteriores, continúa con un núcleo duro que sigue apoyando sus decisiones.



Por otra parte, si bien aproximadamente el 70% considera que se está realizando un ajuste, la mitad de los consultados asegura que era necesario y un 47% afirma que la oposición no está en condiciones de volver al poder.



Frente a la pregunta respecto a quién le parece el más capacitado para resolver los problemas económicos del país, el Gobierno logró un 32% frente al 23% de la oposición.



Otra de las consultoras que se refirió a la imagen de Cambiemos fue Gustavo Córdoba & Asociados, en una encuesta realizada a 1.200 personas entre el 6 y el 7 de septiembre.



Un tema destacado en el estudio fue a quién consideraban responsable de la crisis: el 45,9% afirma que fue la gestión anterior mientras que el 41,8% sostiene que es el actual.



En cuanto a los posibles escenarios que podrían plantearse en las próximas elecciones, frente a la opción entre un gobierno corrupto como el de Cristina Kirchner o uno que no domina la inflación como el de Mauricio Macri, el 49,8% de los encuestados eligió un país sin corrupción mientras que el 48,5%, uno sin inflación.