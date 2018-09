Ajuste Para Palazzo, este Gobierno tiene altos niveles de sadomasoquismo

El líder de La Bancaria se mostró muy duro con las medidas económicas que continúa tomando el oficialismo y con su acuerdo con el FMI

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, no escatimó calificativos al referirse al oficialismo. “Si hay más ajuste es porque hay un nivel de sadomasoquismo fenomenal del Gobierno. Hay que despojarse de vanidades, egoísmos y cuotas de poder si realmente nos interesa tener algo distinto a Cambiemos”, indicó.



Respecto a las medidas económicas, afirmó que “están ejecutando el reclamo del sector empresario de la forma en que le pidieron". Y agregó que “son los grandes sectores de la economía concentrada los únicos beneficiarios de la política de Macri”.



En este sentido, dejó en claro que no se trata de un fracaso sino que es lo que vinieron a buscar. El Presidente "está ejecutando el reclamo del sector empresario de la forma que le pidieron", dijo en el programa Fuera de tiempo, de radio Milenium.



Según Palazzo, el ajuste sigue siendo para la gente y el incremento es para el sector empresario. En cuanto a comparaciones, lo que antes se le daba a 12 millones de argentinos en subsidios, hoy se lo llevan 20 empresas.



También se refirió al Fondo Monetario Internacional (FMI). Sobre el acuerdo con el Gobierno, aseveró que “No se puede tapar el sol con la mano, los acuerdos con el fondo no le dan de comer a la gente”.