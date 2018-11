Final de Libertadores Pichetto cuestionó el operativo de seguridad en el Monumental: "La Policía francesa frente a un evento como este pega en serio"

El senador peronista, Pichetto, analizó los incidentes: "No entiendo cómo no planificaron por dónde pasaba el micro y dónde se colocaba la gente", sostuvo

Luego de los incidentes en la previa de la final de la Copa Libertadores que iban disputar River y Boca, y la posterior suspensión del partido, el senador nacional Miguel Ángel Pichetto reflexionó sobre los hechos de violencia y el accionar de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del estadio Monumental.



"La Argentina se ha degradado. Y todos los que hemos estado en distintos ámbitos de la vida pública tenemos que asumir con autocrítica y hacernos cargo. Abarca a todos los sectores de la sociedad", sostuvo el legislador peronista.



Pichetto dijo que en las últimos años "apareció el narco y el barrabrava como producto de la violencia" y que incluso "la violencia fue sobre el Congreso para impedir que se sesione". En esa línea, afirmó: "Es muy difícil este país como está".

Luego, reconoció que durante la gestión del kirchnerismo hubo un cambio en los protocolos de seguridad. "Ha habido un proceso cultural en los últimos 12 años donde la seguridad no podía reprimir. No se puede reprimir en Argentina. Está prohibida esa palabra. Estamos con valores totalmente distorsionados", explicó en declaraciones televisivas.



El legislador aseguró que las fuerzas de seguridad de Francia hubiesen actuado de otra forma frente a los incidentes que se generaron en el momento que el colectivo que llevaba a los jugadores de Boca pasó frente a los hinchas de River. "La Policía francesa, frente a un evento como este, ¿sabes cómo pega? Pega en serio", sostuvo.



"No entiendo cómo no planificaron por donde pasaba el micro y dónde se colocaba la gente", indicó Pichetto, al tiempo que afirmó: "Hay un conjunto de valores construido desde la élite, esta visión cultural de las izquierdas, donde la Policía no puede pegar, donde es agredida, donde en general siempre se pone en duda el operativo policial. Esto ocurre a diario".