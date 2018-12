Cumbre del G20 G20: Macri ratificó el rumbo y anunció inversiones por u$s3.000 millones

El Presidente confirmó inversiones en infraestructura y en energía. Reiteró que este es “el único camino” y celebró el apoyo de la comunidad internacional

Mauricio Macri ratificó el respaldo de la comunidad internacional a las “transformaciones” que lleva adelante su Gobierno y anunció inversiones por tres mil millones de dólares.



La declaración final del foro, para el Presidente, representó una muestra de su llegada ante los principales mandatarios del mundo y de la capacidad para acercar posiciones, aunque sea parcialmente.



Apenas se confirmó que el documento tenía la firma de todos los integrantes del G-20 (aunque algunos, como Donald Trump, lo hicieron con disidencias), Macri salió a destacar el éxito de sus gestiones y a tratar de capitalizar internamente los resultados.



"Acaba de concluir una nueva edición del G-20 y para nosotros ha sido inédito, una muestra de apoyo a las transformaciones que están sucediendo en la Argentina, al cambio que decidieron los argentinos", resaltó el jefe de Estado.



El Presidente aseguró que el país contará con el "acompañamiento" externo para avanzar en las "transformaciones correctas". Sus palabras se enmarcan en el inicio de la carrera electoral para buscar su reelección en 2019, cuyo principal obstáculo parece ser la profunda y extensa recesión de la economía.



"Todos dicen que la Argentina ha emprendido las transformaciones correctas, que no hay otro camino. Y todos reconocen que no se nos está haciendo fácil, que esto cuesta. Y yo les digo que lo sé, que a muchos argentinos se les está haciendo difícil, que están poniendo el hombro", dijo.



La cumbre demandó esfuerzos extraordinarios por parte del Gobierno nacional porque, además de coronar el camino que transitó la Argentina al frente de la presidencia del G-20, fue la última gran apuesta para atraer las tan necesitadas inversiones extranjeras.



Ese fue el objetivo central en las bilaterales que mantuvo Macri con Trump, con el francés Emmanuel Macron, con la alemana Angela Merkel, con el japonés Shinzo Abe, con la británica Theresa May, y con el ruso Vladimir Putin.

"En estas bilaterales hemos logrado financiamiento para proyectos de agua potable, residuos, saneamiento, y también para obras de energía solar y eólica, gasoductos, infraestructura vial, y logística, por aproximadamente tres mil millones de dólares, que no es poco", reveló el Presidente.



Macri aprovechó la atención internacional para resaltar: "Hoy el mundo nos ha dado un lugar, tiene interés, quiere participar, nos quiere acompañar; y estamos felices de las oportunidades que eso nos va abriendo. En un contexto duro, difícil, tuvimos que convivir con los mercados y los desequilibrios, y la peor sequía en 50 años".



El Presidente negó que durante la reunión bilateral que mantuvo el viernes con su par estadounidense se haya hablado de la "depredadora" política comercial de China y, por el contrario, aseguró que la Argentina "no ve la presencia" del gigante asiático "como una amenaza, sino como una oportunidad de desarrollo".



En tanto, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, reclamó una “acción decisiva y de colaboración” a los líderes del G-20 porque el proteccionismo está ralentizando a la economía global y se están disparando los ratios de deuda de los emergentes.



Durante la cumbre del G-20 en Buenos Aires, el Fondo hizo una evaluación y expresó cinco recomendaciones a los presidentes y a los primeros ministros que discutieron durante dos intensas jornadas.



Lagarde reveló que en sus reuniones con los líderes enfatizó que el crecimiento global sigue siendo fuerte, pero se está desacelerando y “se está volviendo más desigual”.



El FMI evaluó que las presiones en los mercados emergentes aumentaron y que las tensiones comerciales comenzaron a tener un impacto negativo.



Por ello, en una crítica al proteccionismo, Lagarde dijo en qué se deben elegir “políticas correctas”, y que esto es fundamental para las economías individuales y globales.



“La elección es especialmente estricta con respecto al comercio. Estimamos que, si los aranceles al alza y amenazantes permanecen, alrededor de tres cuartos del porcentaje de expansión del PIB mundial podría perderse para 2020”, dijo Lagarde.



Si, en cambio, las restricciones comerciales en los servicios se redujeran un 15 por ciento, el PIB global podría ser mayor en medio punto porcentual, respecto del proyectado.