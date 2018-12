Cumbre del G20 La trama secreta: las negociaciones claves para asegurar la paz durante la cumbre del G20

Detrás de la tranquilidad de la Cumbre del G20 hay una historia secreta de negociaciones, mensajes de WhatsApp, exhibición de fuerza, e internas políticas

Detrás de la tranquilidad de la Cumbre del G20 hay una historia secreta de negociaciones, mensajes de WhatsApp, exhibición de fuerza e internas políticas.

Quienes conocen a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirman que se emocionó cuando el presidente Mauricio Macri la llamó para felicitarla apenas terminó el encuentro de jefes de Estado.



En el centro de comando del Ministerio de Seguridad todo informe cobraba mayor dimensión en estos días. Cuatro iraníes -un menor de 14 años entre ellos- detenidos en la ciudad salteña de Orán tras ingresar ilegalmente por un paso de contrabandistas hubiese llamado siempre la atención, pero a dos días de recibir a los líderes mundiales esa situación causó más preocupación.

Serían expulsados mañana cuando el último presidente extranjero deje el país. También se prestó atención, a pocas horas del inicio de la cumbre, a un poco habitual tiroteo entre fuerzas federales y la mafia china en una zona fronteriza de Misiones.



La marcha resultaba el momento ícono de la cumbre. ¿Se repetirían las imágenes de Hamburgo? El Ministerio de Seguridad planteó la negociación previa con los organizadores.

Esa marcha tenía el mismo sistema de conducción colegiada que las manifestaciones de cada 24 de marzo. Las charlas con Gerardo Milman, jefe del gabinete del Ministerio de Seguridad, fueron públicas en los días previos. Durante la marcha la comunicación siguió vía WhatsApp. Llegaban por ese medio las fotos de las bombas molotov encontradas.

Te puede interesar La reina Máxima, de la gala del G20 en el Colón, a una heladería de Recoleta

También imágenes de la marcha con los posibles infiltrados para que se los corriese de las columnas. A diferencia de otras veces, anteayer la presencia policial muy cerca de los manifestantes fue visible, con agentes de la Policía de la Ciudad identificados con chalecos. "Había 300 que podían pudrir la marcha", señaló a La Nación quien veía los reportes minuto a minuto.

Los grupos Fogoneros y Convergencia Socialista fueron señalados a los organizadores. Se comprometieron a contenerlos. "Si vuela una molotov, vamos con todo", fue el mensaje escuchado por referentes que estaban en un especial grupo de WhatsApp.



"Era una ratonera, no había por dónde salir si pasaba algo", comentó un baquiano de la protesta social. Más allá de lo visibilizado por las imágenes de televisión, no había calle alrededor de la 9 de Julio sin abundante presencia policial.

Te puede interesar Cuenta regresiva del G20: los 10 ambiciosos objetivos que persigue Macri en la Cumbre

Los movimientos sociales sabían por las negociaciones que un disturbio en el G-20 implicaba quedar afuera del reparto de asistencia en el siempre complicado diciembre. Funcionarios bonaerenses también acercaron ese principio de negociación a quienes son sus habituales interlocutores en protestas. Y lejos de las cámaras, la policía bonaerense también colaboraba con intensas inspecciones de ómnibus.



Eugenio Burzaco, secretario de Seguridad, fue el funcionario que tuvo los mayores contactos con los alemanes para repasar las lecciones aprendidas en Hamburgo.

Tenía una "lista de chequeo" para verificar qué cosas no podían olvidarse aquí. Cortar el movimiento de trenes fue un recomendación que se puso en práctica. Hamburgo se llenó en 2017 de activistas de varios países que en pocas horas pudieron sumarse a las refriegas. Aquí nunca preocupó demasiado la presencia de grupos internacionales antiglobalización, por más que una ciudadana alemana fue arrestada en Retiro el jueves cuando se intentó una protesta contra China. La inquietud pasaba por el movimiento del conurbano.



"Sin trenes no nos podíamos movilizar en masa", aceptaron en uno de los sectores que siempre está en las calles. Más que los grupos organizados -que mostraron anteayer que pueden sostener el orden interno en sus columnas-, la inquietud oficial pasaba por la presencia de barras y marginales. "Son los que siempre mueven algunos intendentes", explicó un funcionario nacional a La Nacion, que respiró cuando supo que el kirchnerismo y los sindicatos esquivarían esa protesta.



Entre los movimientos sociales se afirma que "vino de arriba" la orden a los kirchneristas de disminuir al máximo su presencia en la marcha. Arruinar la fiesta de los principales líderes mundiales no parece haber sido una propuesta aceptable para un sector que hoy se siente en condiciones de disputar el año próximo la alternancia política. "En Mar de la Plata 2005 fue diferente, ahí tallaba Chávez", se escuchó en boca de un referente social que estuvo en los disturbios de esa Cumbre de las Américas y marchó anteayer en forma pacífica.



"Hemos logrado una manifestación en paz y pudimos demostrar una convivencia pacífica", dijo Patricia Bullrich en una conferencia de prensa.