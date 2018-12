Acuerdo con parte del peronismo y renovadores le da a Vidal el Presupuesto 2019

La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley el Presupuesto provincial, la Ley Fiscal Impositiva y las autorizaciones para endeudarse del 2019

El tratamiento de los tres proyectos fue en conjunto, pero sus votaciones fueron por particular y con diferentes formaciones el oficialismo supo conseguir lo requerido para que los proyectos del Ejecutivo fuera sancionados en una jornada que comenzó desde la mañana del lunes y se extendió hasta bien entrada la madrugada del martes.



El proyecto del Ejecutivo prevé gastos por 929 mil millones de pesos. Entre las principales áreas se asignan unos de 222 mil millones de pesos en Educación; 51 mil millones de pesos se destinarán a Salud; 24 mil millones a Justicia y 23 mil millones a Desarrollo Social e Infraestructura.



Además, dentro de las previsiones para el próximo año la Legislatura autorizó al gobierno a tomar deuda por un valor de 68.500 millones de pesos.



Desde el bloque del oficialismo el miembro informante Marcelo Daletto sostuvo que “una de las características tanto de este Presupuesto como de los tres ya ejecutados por esta gestión es que tienen coherencia presupuestaria. Por un lado, en todos vemos una reducción de impuestos año tras año. Por otro, se mantiene el aumento del gasto en inversión social e infraestructura. Y a pesar de que se dan estas dos situaciones, también podemos mostrar cómo crecen las cuentas de la provincia hacia un equilibrio fiscal cada vez mayor”.



En tanto desde UC-FpV el diputado Walter Abarca sostuvo que “no tenemos motivos para acompañar ni el presupuesto, ni este endeudamiento, ni esa ley fiscal impositiva. Vamos a votar negativamente porque queremos expresar los sueños y los deseos de los bonaerenses, y queremos ser la expectativa de los bonaerenses”.



En tanto, que la massista Valeria Arata, por su parte dijo que “nosotros sabemos que vivimos en una provincia donde hay posiciones antagónicas, nuestro bloque votará en contra. Vamos a darle a la gobernadora las herramientas que necesita y por eso vamos a acompañar los otros dos proyectos (Ley Fiscal y Endeudamiento) pero no el Presupuesto”.



Primero fue el turno del Senado, que oficio de Cámara de origen, donde en votación nominal, con los votos del bloque de Cambiemos, el FR y de parte del PJ-UyC fueron suficientes para aprobar la ley de endeudamiento que requería de los dos tercios de las voluntades presentes; mientras que el voto de UC-FpV y la otra parte del JP UyR fue negativo. 33 positivo y 13 negativos.



Aquí la nota distintiva la dio la votación dividida de la bancada del PJ UyR, pues los senadores Gustavo Soos y Luis Vivona, que responden a los intendentes de Merlo y Malvinas Argentinas, Gustavo Menéndez y Leonardo Nardini, respectivamente, se despegaron del voto de Darío Díaz Pérez y Gabriela Demaría.



La otra votación, la del Presupuesto General propiamente dicho contó con el voto positivo de los 29 miembros de Cambiemos y la oposición compacta del resto de las bancadas que componen el Cuerpo, el Frente Renovador, PJ-UyR y UC-FpV; fue 29 a 17.



Por último, la ley Impositiva mejoró la votación del presupuesto pues fue acompañada por Cambiemos y el FR y contó con el rechazo del PJ-UyR y UC-FpV, 31 positivos y 15 negativos.



Luego fue el turno final de la Cámara baja donde existen una mayor cantidad de bancadas las mayorías también fueron conseguidas con cierta consistencia.



Allí la bancada Cambiemos con sus 44 integrantes fueron la base de las diferentes mayorías alcanzadas y la base de la resistencia fueron los 22 miembros de la bancada del UC-FpV.



En el caso del endeudamiento los diputados de Cambiemos fueron acompañados por 11 diputados del FR, 6 del PJ- UyR, los 4 del FAJ y el único integrante del monobloque de Integrar, alcanzo de esta forma 66 voluntades sobre un total de 89 diputados presentes. UC solo pudo sumar en su postura negativa al monobloque del FIT. Fue 66 a 23.



Los tres diputados que estuvieron ausentes correspondieron a diferentes bloques, Carlos Urquiaga del PJ-UyR, Jorge D’Onofrio del FR y la diputada Patricia Cubría del Movimiento Evita.



El Presupuesto General también consiguió, aunque por un margen más estrecho la mayoría simple de los presentes con el voto de Cambiemos y el monobloque de Integrar, que sumaron 45.



Por la negativa se juntaron más voluntades que en el endeudamiento; estuvieron los 22 de UC, 9 del FR, 6 del PJ-UyR, 3 del FAJ y el diputado del FIT, sumaron 41.



A las tres ausencias de la primera votación se le sumaron tres ausencias más, dos del FR y el diputado José Ottavis del FAJ.



Por último, los diputados sancionaron la ley Impositiva con el anexo sobre regulación de juego on line incluida, que en particular algunas bancadas rechazaron. Pero en general la votación nuevamente aisló a UC-FpV y el FIT en la negativa y el resto de las bancadas por la positiva. Fue 61 positivos a 23 negativos.