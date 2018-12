Quién lo dijo: "La vida de la gente más necesitada mejoró"

Según el Observatorio Social de la UCA , la pobreza aumentó al 33,6 por ciento en el país, pero el dirigente radical descree de esos datos

El actor y dirigente radical, Luis Brandoni, habló sobre los niveles de pobreza en el país e hizo una fuerte defensa del gobierno de Mauricio Macri con una llamativa afirmación: "La calidad de vida de la gente más necesitada mejoró notoriamente".

Según los relevamientos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza aumentó al 33,6 por ciento. Pero Brandoni, al igual que los funcionarios kirchneristas durante la gestión de Cristina Kirchner, descree de esos datos y cuestiona los métodos de medición.

"La pobreza no se mide solamente por el ingreso, sino por la calidad de vida", consideró el exdiputado nacional en un cruce televisivo que tuvo en el programa Intratables, por AméricaTV.

En su opinión, el gobierno de Cambiemos produjo "mejoras" en lo cotidiano en aspectos como "la gente se traslada mucho más rápido al trabajo, cuando sale a la calle y no se embarra, cuando tiene baños y no letrinas o tiene agua corriente".

"Hay cosas que no tienen en cuenta y que hacen a la calidad de vida de la gente; el asfalto y las cloacas no son una tontería. Estas cosas a la gente le importa", agregó sobre el tema. Además, en relación al lapidario trabajo estadístico de la UCA, el actor consideró: "Me dicen que (la UCA) cambió la fórmula de estimar la pobreza, esperemos lo que diga el INDEC".

"No creo que la pobreza sea mayor que la que dejó el gobierno de Cristina Kirchner", expresó. Sin embargo admitió que fue un "grave error" haber prometido pobreza cero.

"A pesar de la insistencia de (los que dicen) que las cosas están mal, hay una perspectiva razonablemente optimista en el país", dijo Brandoni. "Tengo la esperanza de que nos vamos a liberar del populismo y vamos a recuperar la república", concluyó.