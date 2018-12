"Regalo" de Navidad: CGT pidió llamar al Consejo del Salario

En una misiva, la central obrera advirtió que la suba de los precios depreció el valor de los salarios. Aguardan respuesta del ministro de Producción

Un día después de Navidad, la CGT solicitó la convocatoria en forma "urgente" del Consejo del Salario Mínimo para actualizar el ingreso de miles de trabajadores, hoy en $11.300, una cifra que desde la última actualización se vio afectada por la imparable suba de precios.

Los dos titulares de la central obrera, Héctor Daer y Carlos Acuña, elevaron el pedido hoy en una carta dirigida al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en la que advirtieron sobre "la caída del poder de compra de los ingresos de los trabajadores por el efecto directo del proceso inflacionario".

La última actualización se definió en agosto pasado, cuando el Consejo del Salario Mínimo fijó un incremento del 25% dividido en cuatro tramos sobre la base de un piso de $10.000. Así se acordó el pago de un 7% en septiembre y 6% en diciembre de 2018, junto con un 6% en marzo y 7% en junio de 2019.

Pero la CGT considera que el incremento en el año, que representó una suba del 13%, quedó muy por debajo de la inflación acumulada. "Desde agosto, fecha de la última reunión, la inflación no solo no ha decrecido, si no que ha depreciado notablemente el valor real de los ingresos laborales", señala el texto.

Sin contar los datos pendientes de diciembre, los precios acumularon en 2018 un aumento del 43,9% según los datos del Indec de noviembre pasado.

"Por ello, resulta necesario actualizar en forma inmediata los valores vigentes, dotando al instituto del profundo sentido social con el que fue concebido y garantizar que todos los trabajadores puedan tener un ingreso mínimo que le asegure el acceso una canasta básica", reclamó la central obrera.

Por último, la cúpula de la central obrera se despidió con un saludo "con respeto" y reiteró la "urgente convocatoria".

En las últimas horas, por otra parte, Daer rechazó la reforma laboral y advirtió que un proyecto de ese tipo "no va a pasar por el Congreso".

El dirigente sindical hizo esas declaraciones en respuesta a los recientes llamados públicos por parte del ministro Sica a avanzar en nuevos convenios laborales y la modificación de la normativa del trabajo, una postura que también es impulsada por el sector empresario.