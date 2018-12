Rodrigo Álvarez: "En Wall Street no quieren pensar en Cristina"

El CEO de la consultora Analytica estuvo en Estados Unidos, donde se entrevistó con los principales tenedores de bonos nacionales

Rodrigo Álvarez, economista y CEO de la consultora Anaylitca, viajó recientemente a Nueva York a entrevistarse con los principales tenedores de bonos nacionales.

En concreto, se entrevistó con Nomura, Citibank, Merryl Lynch y otros y, según afirmó, "me llevé la sensación de que tienen una visión bastante constructiva de la Argentina sobre la base de un gran supuesto: que Macri gana las elecciones".



"Se asume que Macri es reelecto y después de eso se empieza a analizar la economía. Y la verdad es que, si ese es el escenario, la percepción que uno se lleva es que hay un compromiso muy grande con el país que se ve en la elevadísima exposición a riesgo argentino.Todos tienen posiciones muy compradas en deuda nacional. Esto los lleva a tener una visión muy constructiva, más allá de que la podamos compartir o no. De todos modos el espacio para colocar nueva deuda antes de las elecciones es prácticamente nulo", completó el economista.



Para Álvarez, "como suponen que Macri va a ganar las elecciones, desde ahí se plantea una trayectoria -si se quiere voluntarista- de que dado que la Argentina va estar dos años fuera de los mercados de crédito y pagando deuda, la posición técnica de estos fondos les daría espacio para que Argentina vuelva a colocar deuda en los mercados a partir de 2020".



El otro gran supuesto, y que para el CEO de Analytica es el más importante, es que "el Fondo Monetario Internacional se va a sentar a renegociar los vencimientos que están programados a partir de 2022 de forma tal de que sean pagables. Es impensable que el país pueda devolverle al FMI los 57.000 millones de dólares de vencimientos de capital en 3 años".



Consultado sobre la visión que hay en el exterior sobre las chances de otros candidatos, el economista aseguró que los fondos tienen "una posición muy visceral".

"Para ellos, si gana Cristina la probabilidad de default es del 100%. Le estoy citando textualmente lo que nos dijeron. Es un escenario tan disruptivo que ni siquiera se animan a pensarlo, no se lo quieren imaginar. En ese escenario, el castigo de la posición de portafolio es muy grande", señaló a La Política Online.



"Su posición en activos argentinos es demasiado grande, todos los inversores quedaron de un solo lado; son pocos los que no tiene deuda argentina y son muchos los que tienen mucha deuda argentina. Así, aunque crean que gana Macri y la deuda y el riesgo país deberían converger a otro nivel más bajo (lo mismo sucede con las acciones), lo cierto es que para los inversores el único elemento de base que aporta información relevante es que se despeje el escenario político. En el mientras tanto tiene que haber una noticia demasiado buena para mover el amperímetro. Hoy ya está descontado que vamos a cumplir con el déficit cero y hay confianza en el programa monetario. Las dudas no pasan por ahí", completó.

En caso de que el oficialismo mantenga el poder, para Álvarez, "lo peor peor que podríamos ver es que el Gobierno se cierre aún más sobre sí mismo y piense que tiene el camino despejado para implementar las reformas. Me parece que hay que buscar ampliar los apoyos porque las reformas y los desafíos que tiene la Argentina después de 2020 son importantes".