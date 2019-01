“Cristina necesita de otras fuerzas, el kirchnerismo aislado no gana las elecciones”, afirma Pablo Romá

El director de Circuitos Consultora, que se especializa en realizar encuestas en la provincia de Buenos Aires, dialogó con iProfesional sobre este distrito

“Al Gobierno no le conviene adelantar las elecciones en Buenos Aires”, asegura a iProfesional el analista político Pablo Romá, director de Circuitos Consultora, que se inició en 2013 y se caracteriza por realizar relevamientos en la mencionada provincia.



Este distrito es clave debido a que representa el 40% del padrón electoral de todo el país, por lo que muchas de las cosas que suceden allí “después terminan ocurriendo a nivel nacional”, resalta este experto, cuya consultora fue reconocida por su sector como una de las que tuvo menor margen de error en las elecciones de 2015 y 2017 con la recolección de los datos bonaerenses.

En cuanto a su opinión sobre el Gobierno, sentencia que “no logró generar expectativas de futuro”.



Por el lado de la oposición, piensa que es “inviable” pedirle a Cristina que se corra de la disputa política para dejar que gane el Peronismo.



En su área de conocimiento, considera que María Eugenia Vidal tiene la mejor intención a voto pero los conflictos con los docentes y jubilados “afectan muy fuertemente su imagen, es su punto más débil”.

En síntesis, por su conocimiento sobre la complejidad y el entramado político de Buenos Aires, iProfesional dialogó con Romá, para conocer su análisis de cara a las elecciones de este año.

-¿Cómo se encuentra la situación en la provincia de Buenos Aires?

-La Provincia no está al margen de la incertidumbre política que vive el país. La situación social en el Conurbano es muy crítica, en las grandes ciudades bonaerenses está un poco más matizado, y en el interior me parece que políticamente Cambiemos sigue teniendo un nivel de representación importante y Cristina tiene una imagen negativa alta.

-¿En qué ámbitos de este distrito creció más Cristina?

-En los sectores más vulnerables, sobre todo en el segundo y tercer cordón y en la tercera sección bonaerense, como la Matanza, Avellaneda, Almirante Brown y Quilmes, entre otros. Ahí hay un crecimiento importante tanto de la imagen como de la intención de voto, que la pone como una de las principales figuras nacionales pero, sobre todo, tiene un fuerte soporte provincial.

-¿Y en números?

-Venimos observando durante todo 2018 que el kirchnerismo/Unidad Ciudadana tiene el 31% en Buenos Aires y Cambiemos cuenta con alrededor de 29%, pero hay otro 25% que no votaría a ninguno de ellos o que está en situación de indecisión. En tanto, el peronismo no kirchnerista no se ha podido meter de lleno en la provincia de Buenos Aires, de hecho la figura de Massa ha venido bajando mucho en intención de voto y hoy está midiendo 10%.

-¿Por qué bajó tanto la medición de Massa en el distrito que ha forjado su plataforma de lanzamiento?

-Si bien fue muy importante y le fue muy bien en el momento que la población le puso cierto límite al kirchnerismo, con su planteo de no reelección de Cristina, a partir de ahí empezó a caer. Creo que Massa no encontró un lugar de comunicación claro por más que hace un esfuerzo discursivo muy grande. No logra tener consistencia política con esa idea de la ancha avenida del medio porque no queda claro dónde se ubica, es decir, no se sabe cuándo es oficialista y cuándo opositor.

Además, a diferencia de la campaña de 2015, donde el lema fue de continuidad con cambio, me parece que hoy eso no aplica ya que ahora vamos a un escenario completamente distinto porque la situación económica obliga a los candidatos a tener un posicionamiento más fuerte y más claro respecto a cómo se van a resolver los problemas de deuda e inflación. En resumen, la gente necesita más definiciones y hay dos candidatos muy firmes con definiciones claras: Cambiemos, con una línea más de austeridad, esfuerzo, resistencia y Cristina, con un peso claramente más crítico y el refuerzo de otro modelo.

-¿Cómo piensa que se va a reestructurar el peronismo?

-Hay que ver qué ocurre dentro del peronismo. Todavía hay un espacio que sigue pujando por la unidad, una estrategia que todavía no está agotada y es posible que ocurra. La discusión ahí es si Cristina es o no candidata. La centralidad que tiene hoy es muy importante, porque tiene la mayor cantidad de votos y adhesión electoral, y por eso no se la puede correr. Puede ser que ella no quiera ser la candidata, pero va a jugar un rol central en el armado. Y si esa unificación no se da, creo que va a estar obligada a ser candidata.



Por lo pronto, en la primera parte del año, Cristina ha ido trabajando en la conformación de una alianza y creo que esta idea ha ido creciendo de alguna manera al sumar a Grabois, Pino Solanas y Victoria Donda, gente que ha ido diciendo que hay que conformar un frente patriótico y más amplio. Cristina necesita de otras fuerzas, el kirchnerismo aislado no gana.

-¿A Vidal cómo la ve la gente en la provincia de Buenos Aires?

-Es un referente muy importante de Cambiemos allí y también tiene muy buena proyección nacional. Es la figura con mejor imagen. De hecho, en 2017 ella se puso la campaña al hombro en el último tramo y logró remontar dos o tres puntos, que le permitieron ganar a Cambiemos la elección legislativa. Ahora bien, hoy ella no está escindida de la situación nacional, y más allá que las críticas por la responsabilidad de la situación en la provincia apuntan hacia Mauricio Macri, Vidal está ligada al Gobierno porque el balance de su gestión ha ido en descenso.

-¿Qué le critica la gente a la gobernadora?

-Algunas de las políticas que tuvo, como las jubilaciones y el conflicto docente, afectan muy fuertemente su imagen. Es el punto más débil que tiene la Gobernadora, porque estos dos sectores sociales fueron sus votantes y hoy existe un malestar general por la caída del salario real.

-En este contexto gris, ¿puede ser reelecta Vidal?

-Nosotros vemos que en la provincia de Buenos Aires tiene un nivel de aceptación e intención de voto importante. Creo que puede ser reelecta, igual se debe ver cómo viene el año, porque será muy complejo y abierto, sobre todo por la situación económica y porque no hay candidatos tan fuertes para gobernador en la provincia.

-¿Qué cualidades les ven los bonaerenses en ella?

-Vidal tiene 14 puntos porcentuales más de imagen positiva que Macri. Se evidencia una gestualidad en la gobernadora que la gente recepciona, y tiene una línea distinta respecto al rígido gobierno nacional ya que genera mayores consensos políticos, sobre todo con el peronismo no kirchnerista. Eso la coloca en un lugar distinto. Por ejemplo, el Gobierno nacional les cortó recursos a los antropólogos forenses, en cambio ella anunció que aportará este sustento para que se mantengan en funciones. Hay gestualidades que marcan diferenciaciones en términos de gestión.

-¿Piensa que la economía es determinante en las elecciones para que la gente elija a determinado candidato?

-Creo que es muy importante en cuanto a las expectativas que se puedan generar en un año electoral. Si una fuerza no logra generar expectativas y su discurso indica que puede llegar a venir un período muy complicado, en ese sentido es importante. Sobre todo en un contexto de incertidumbre y desilusión de la clase media por la inflación y las tarifas. Ya no está el clima de la esperanza de la previa a Cambiemos, con la “revolución de la alegría”.

En otros aspectos, no caería en un determinismo tan claro, porque a veces gana la política y otras la economía. En síntesis, de debe ver si esta situación se traduce en votos a Cristina o no, de hecho hoy se mide 25% de indefinidos, un valor muy alto. Por lo pronto, el Gobierno tiene proyectado que hasta mitad de año no va a dar buenas noticias, y después sí.

-¿Y la inseguridad?

-Es un eje de campaña que va a tener Cambiemos más a nivel nacional que en la Provincia. Si bien María Eugenia Vidal empezó en su cargo con un discurso antimafia y contra la policía bonaerense, que es sinónimo de inseguridad, se fue enfriando esa disputa. Creo que ha habido un consenso entre las fuerzas y el gobierno provincial. La inseguridad es un tema importante para la población, pero hay que ver expectativas y situaciones concretas porque cuando se pregunta a la gente cómo ve la inseguridad en el país, el 95% dice grave o muy grave y 85% la considera del mismo tenor en su ciudad y en su barrio (65%). Pero el 25% dice haber sufrido algún delito en el último año. Ahí hay una distancia entre la percepción de la inseguridad y los hechos concretos.

Me parece que si bien está haciendo eje fuertemente sobre este tema, los hechos inciden en la percepción. Hace dos años la gente se preocupaba más por el narcotráfico, las mafias y la justicia. Hoy considera que los motivos más relevantes son la situación social y económica.

-Mencionó antes que Cristina tiene una alta intención de voto en la gente muy vulnerable económicamente, pero por otro lado el Gobierno destina una cantidad muy grande de recursos y no recortó fondos para atender a las personas en esa situación. ¿Por qué piensa que se produce esta contradicción?

-Si bien se mantienen las políticas de contención social, este Gobierno no generó condiciones de mejora de esa situación y creo que entre los sectores vulnerables y de zona crítica varios de ellos no llegan a fin de mes pese a que trabajan, están por debajo de la línea de pobreza y no cobran un plan. No se puede generalizar tampoco, porque hay situaciones de desigualdad en todos lados.



Pero Cristina tiene mayor intención de voto es en esos lugares. El Gobierno no ha logrado generar expectativas de futuro, todo lo contrario. Algo vinculado al empeoramiento de ciertas cuestiones a la representación del salario indirecto, como las posibilidades de consumo y tarifas de servicio público. De hecho, cada vez que subieron los servicios o hubo devaluación, la imagen negativa de Macri creció.

-¿Le conviene al Gobierno el adelantamiento de las elecciones?

-A nivel país, hay varios distritos que adelantan. Pero en Buenos Aires la figura de María Eugenia Vidal es muy importante en la atracción de votantes, sumado a que el distrito aporta 38% de los votos nacionales. Por ende, si Macri va solo en la boleta, de forma desdoblada, su figura se verá debilitada. Así que no le conviene a Cambiemos adelantar las elecciones allí. El adelantamiento sí le serviría a Vidal, porque a Cambiemos ahí tiene más posibilidades de ganar más municipios que en 2015, y eso es un trampolín para que sea Presidente. Pero no le sirve al Gobierno nacional.