Kicillof quiere ser candidato a gobernador bonaerense

Los intendentes del PJ quieren que el candidato sea "uno de ellos". Entre sus preferidos se encuentra el lomense Martín Insaurralde

Axel Kicillof admitió en una entrevista radial que "es una posibilidad" su candidatura a gobernador bonaerense y las declaraciones enseguida desataron malestar entre los intendentes del PJ, que quieren que la boleta la encabece Martín Insaurralde.



Lo que quieren es que sea "uno de ellos" el candidato a gobernador y que Cristina Kirchner no imponga a un nombre ajeno a la Provincia. En ese marco, la mayoría admite que prefiere a Insaurralde pero también suena la opción de Verónica Magario o Fernando Espinoza.

Sin embargo, las encuestas -muy positivas para Kicillof- lo entusiasmaron. "Es una posibilidad que se puede dar, hay que seguir trabajando", dijo al ser consultado por el tema.



La frase cayó pésimo entre los intendentes del PJ, que lo rechazan por "porteño", según La Política Onlien. En diálogo con dicho medio, sugieren que la jugada de Kicillof fue mostrarse "ambiguo" y no retirado de la pelea, porque su banca también vencerá este año y su idea sería renovarla por la Provincia.

"Los intendentes no hubieran aceptado que vaya de diputado, su estrategia es insinuar candidatura a gobernador para abrir el terreno", analizaron desde el PJ.



Lo cierto es que, además de la molestia de los intendentes, las declaraciones de Kicillof desataron una rápida respuesta del kirchnerismo. La táctica de La Cámpora fue generar un acercamiento al PJ Bonaerense, ya que los intendentes llevarán a Máximo Kichner como cabeza en la boleta a diputados por la Provincia y saben que no puede quebrarse ese acuerdo.



En ese marco, con el aval de la ex Presidenta, Kicillof arrancó en septiembre de 2018 a recorrer los distritos de la Provincia y en el kirchnerismo aseguran que ya visitó la mayoría de las 135 localidades bonaerenses.