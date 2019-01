La Corte habilitó la feria y tratará un amparo que busca frenar reelección del gobernador de La Rioja

El recurso lo presentó Cambiemos. Pide suspender la consulta popular que busca modificar la Constitución local y habilitar la reelección de Sergio Casas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó este jueves la feria judicial de enero para tratar el recurso de amparo presentado por legisladores de Cambiemos para suspender una consulta popular prevista para el 27 de este mes en La Rioja, en relación a una modificación de la Constitución local que podría habilitar la reelección del gobernador Sergio Casas, informaron a Télam fuentes del máximo tribunal.

La decisión del máximo tribunal se produjo luego de que partidos integrantes del frente Cambiemos en La Rioja presentaran el miércoles un amparo ante la máxima instancia judicial del país para que suspenda por "inconstitucional" la consulta popular convocada por el gobernador Casas, que le posibilitará la tercera reelección al frente del Ejecutivo provincial.

El escrito fue elevado, con el patrocinio letrado del abogado Ricardo Gil Lavedra, por los diputados nacionales Héctor Olivares (presidente de la UCR de La Rioja) y Marcelo Wechsler (interventor del PRO en La Rioja).

Los representantes de Cambiemos solicitaron que se habilite la feria judicial "para que la Corte se expida de urgencia", a fin de "evitar que se consume el atropello constitucional, con el consiguiente deterioro institucional para la República y tratar que el pronunciamiento llegue en tiempo útil para que no se tornen ilusorias las garantías republicanas", es decir antes del 27 de enero.

Y, expresaron que recurrían a la Corte por "la arbitrariedad e inconstitucionalidad manifiesta de la ley provincial 10.161 de enmienda constitucional". Mediante esta ley, se modifica la Carta Magna riojana para permitir una nueva reelección del gobernador Sergio Casas.

Te puede interesar A pesar de la conciliación obligatoria, los pilotos sostienen el paro

La consulta -con un padrón de 280.500 riojanos- tratará de "convalidar una enmienda constitucional viciada. De producirse esa circunstancia, ello acarreará una grave degradación institucional y política para la provincia, afectándose los principios republicanos que deben tener vigencia en todo el país", dice el escrito.

"Con esta presentación -agrega- pretendemos resguardar las instituciones de la Provincia. Queremos impedir que la Constitución de La Rioja sea un traje a medida de los gobernantes. Sergio Casas y sus aliados quieren mantenerse a toda costa en el poder para preservar su impunidad", manifestó luego Olivares a la salida del Palacio de Tribunales.

El amparo presentado por Cambiemos es contra el Estado de la Provincia de La Rioja.

En sus fundamentos cuestiona el trámite por el cual se sancionó la ley provincial 10.161, que habilita a modificar la Constitución de La Rioja en el artículo 120 con el fin de permitir al actual gobernador acceder a un tercer mandato (fue electo vicegobernador en 2011 y gobernador en 2015).

Entre estos argumentos, Cambiemos planteó que la sesión extraordinaria de la Legislatura riojana del 19 de diciembre no fue convocada por el Gobernador ni por el Vicegobernador, presidente de la Cámara de Diputados provincial, ya que lo hizo la vicepresidenta primera del cuerpo, Adriana Olima, "excediéndose en sus facultades".

Te puede interesar Elecciones: sondeo alerta por nuevo escenario con Lavagna como abanderado

"En dicha sesión -dice-, se agregó un párrafo al art. 120 de la Constitución que no solo "permite" la reelección del actual gobernador sino que introduce arbitrariamente la posibilidad de la reelección indefinida, y se convocó además a una consulta popular, en un término de no más de cuarenta y cinco días, para ratificarla (Ley 10.161)".

"Esta convocatoria a una consulta popular ad hoc, realizada en pocos días y en pleno receso estival, quebranta el texto expreso de la Constitución que, en su art. 177, exige que la consulta sea efectuada al pueblo en la siguiente elección general y, si es aprobada, recién comenzará a regir en el futuro".

"El apuro -agrega- se explica por la espuria intención que la cláusula habilitante de la reelección pueda ser utilizada en los próximos comicios".

En el escrito Cambiemos advirtió que la Carta Magna provincial permite las enmiendas siempre que medie un interés general de la población, "algo que en esta oportunidad no está a la vista".

Olivares, en diálogo con la radio local Fénix, sostuvo que "hay irregularidades desde la convocatoria. Consideramos que no están dadas las garantías, no están los padrones, no hay garantías de quien va a administrar los resultados, ni quien va a trasladar las urnas. Estos son vicios que no hacen más que poner en duda la consulta".

De realizarse, Olivares dijo que Cambiemos va a ir a la consulta "a custodiar la voluntad de los riojanos. Vamos a votar por el "No" y creemos que va a ser un triunfo contundente, porque la gente está harta de este tipo de manejos", aseguró.