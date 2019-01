Estados Unidos advirtió que Nicolás Maduro no tiene la autoridad para romper relaciones o expulsar diplomáticos

Por medio de un comunicado, el Departamento de Estado reiteró su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro no tiene la autoridad para romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, dijo este miércoles el Departamento de Estado norteamericano, respondiendo al plazo de 72 horas que dio el dictador venezolano a la delegación estadounidense para abandonar el país.



"Estados Unidos no reconoce al régimen de Maduro como gobierno de Venezuela", señala el comunicado. "En consecuencia, Estados Unidos no considera que el ex presidente Nicolás Maduro tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos", agrega.



Además, en el comunicado, el Departamento de Estado vuelve a mencionar el reconocimiento a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como legítimo presidente interino de Venezuela.



En el texto, Washington también celebra el pedido de Guaidó, quien solicitó a todas las embajadas permanecer en el país, pese a los dichos de Maduro.



"En calidad de todos los poderes que me otorga la Constitución, comunico a todos los jefes de misión diplomática y su personal acreditados en Venezuela que el Estado de Venezuela desea firmemente que mantengan su presencia diplomática en nuestro país", manifestó el diputado opositor.



El senador por Florida, Marco Rubio, había opinado por la tarde que Maduro carecía de cualquier autoridad para expulsar a la delegación norteamericana.



Asimismo, envió un mensaje al régimen chavista: "Y créanme que si Maduro es tan estúpido para poner a prueba a Donald Trump hiriendo a algún diplomático estadounidense, las consecuencias serán rápidas y severas".



Esta tarde, luego de la juramentación de Guaidó, Maduro se pronunció desde el Palacio de Miraflores, donde acusó a EEUU de intentar derrocarlo y anunció su decisión de romper relaciones con Washington.



"Anuncio que como presidente constitucional, en cumplimiento de mis funciones, he decidido romper relaciones diplomáticas con EEUU".



"Pretenden gobernar Venezuela desde Washington", agregó.