Nicolás Maduro: "Jamás renunciaré"

El chavista abrió el calendario judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia y denunció que EEUU intenta imponer presidente en Venezuela

Nicolás Maduro afirmó durante una alocución en el Tribunal Supremo de Justicia que "jamás" renunciará y reiteró la denuncia de que está en marcha un golpe de Estado ordenado desde los EEUU. "Es Trump, con su locura de creerse policía del mundo", acusó.



Durante su discurso, reiteró su decisión de romper relaciones diplomáticas con Washington e insistió en que los diplomáticos estadounidenses deben abandonar el país a más tardar el próximo domingo. Además, ordenó cerrar la embajada y consulados de su país en Estados Unidos.



"Ahora ellos pretenden decir 'desconocemos al Gobierno de Maduro y nos quedamos'. ¿Qué creen? ¿Ellos creen que ya tienen un enclave colonial en Venezuela, donde deciden lo que les da la gana? No", exclamó.



"Si queda algo de sensatez y racionalidad, yo le digo al Departamento de Estado, con racionalidad, con sensatez, en base al derecho internacional, ustedes tienen que cumplir la orden que ha emanado del gobierno de Venezuela", advirtió.



El secretario de Estado Mike Pompeo ya dijo que Maduro no tiene la autoridad para romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos –ante la OEA lo llamó "ex presidente"– y anunció que el personal diplomático estadounidense se mantendrá en Venezuela.



Maduro habló buena parte de su intervención del opositor Juan Guaidó, que se juramentó como presidente encargado del país. Insistió varias veces en que cree que es un "miedoso" y afirmó que ahora su accionar "queda en manos del poder judicial". "Que se haga justicia en Venezuela, justicia para que haya paz", agregó.



Por su parte, dijo que está "de acuerdo" con la iniciativa de una nueva ronda de diálogos con la oposición, como propusieron los Gobiernos de México y Uruguay.



"El Gobierno de México y el Gobierno de Uruguay han propuesto que se cree una iniciativa internacional para promover un diálogo de las partes en Venezuela (…), les digo públicamente (que) estoy de acuerdo", indicó el dictador.



Maduro hizo estas declaraciones en el Tribunal Supremo de Justicia donde los magistrados y constituyentes chavistas y los altos mandos de las Fuerzas Armadas le brindaron su apoyo.