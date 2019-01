Macri le huye al desdoblamiento y Vidal maniobra para no pagar los costos

El Gobierno analiza que estrategia seguir. Los funcionarios provinciales temen que la imagen del Presidente le quite votos a la mandataria provincial

El macrismo debate si conviene o no que la provincia de Buenos Aires tenga su propio calendario electoral. Por el momento, el presidente Mauricio Macri se muestra escéptico casi cercano al rechazo.

"Nunca me gustaron esas maniobras electorales, no comulgo con ellas. Cuesta mucha plata separar las elecciones. Y, además, si la economía va a repuntar a partir de mitad de año es mejor hacer la elección en octubre cuando se sientan más los efectos", le dijo a sus interlocutores, de acuerdo al diario La Nación.

Por ello, el desdoblamiento es hoy una hipótesis sin proyección en la mente del Presidente.

Sin embargo, será un tema a definir a fines de febrero en una cumbre entre Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, con los números de las encuestas en la mano.

El jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, incluso le habría ofrecido a su par nacional, Marcos Peña, salir públicamente a dar por caído el desdoblamiento, pero acordaron que era más beneficioso dejar correr la idea otro mes porque confunde a los rivales y les permite ganar tiempo, agregó el matutino.

Esto no evita que haya en la Casa Rosada cierto malestar con algunos intendentes y legisladores provinciales de Cambiemos que lucieron desesperados por desdoblar, agregó el matutino.

Macri y Vidal estuvieron un mes sin verse desde antes de Navidad hasta esta semana. Si bien quienes conocen su vínculo tan personal aseguran que hablaban por teléfono casi todos los días, las diferencias por la estrategia electoral se habían filtrado por la brecha que dejó abierta la discusión presupuestaria de fin de año.

La gobernadora no se resigna a perder los $19.000 millones por la actualización inflacionaria del Fondo del Conurbano. Reconocer una parte de ese monto, en efectivo o en obras, podría ser una compensación esperada en La Plata por la disciplina electoral.

Por otro lado, el Presidente ya dejó en claro que quiere a la gobernadora junto a él en la boleta como en el 2015. Mientras que en la Casa Rosada están convencidos de que en octubre los espera un nuevo triunfo electoral, en la gobernación bonaerense son mucho más cautelosos.

La lectura es que mientras la expresidenta potencia a cualquier candidato a gobernador (excepto que insista en un experimento al estilo Aníbal Fernández), el actual mandatario le hace de peso a la gobernadora. Y al no haber ballottage en la provincia, Vidal se juega todas las cartas en octubre.

Resignados al escenario unificado, en el oficialismo coinciden en que Macri debe recuperar los puntos de aceptación que perdió. El índice de confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Di Tella cayó 15,1% en un mes. La consultora Opinaia también identificó un crecimiento de la imagen negativa de la administración nacional del 68% al 72%, basado esencialmente en razones económicas. Algo similar detectó Poliarquía, con un 65% de desaprobación y con una fuerte incidencia del factor económico: 69% de los consultados lo marcaron como el principal problema que los afecta personalmente.

Sin embargo, la mayoría de las mediciones no descarta que Cambiemos termine ganando si no hay disrupciones graves. Los focus groups que desarrolla el equipo de Jaime Durán Barba aporta una justificación conceptual al señalar que lo que más incide en la elección de un gobernante es lo que representa y lo que transmite; no es una opción enteramente racional, producto de una evaluación matemática de su gestión. Es un significante de contenido.

En el caso del oficialismo sería futuro versus pasado; república versus autoritarismo; seguridad versus narcotráfico. Y en ese sentido, Macri luce un activo mejor conservado que el kirchnerismo y que el impreciso conglomerado del peronismo alternativo.

Por eso en la Casa Rosada predomina la sensación de statu quo. "Si la foto de hoy continuara hasta octubre, ganamos", sintetiza un hombre con despacho cercano al presidente.

Habrá que ver si le alcanza o si en el algún momento las encuestas no le marcan insuficiencia argumental. O si por alguna razón se produce el imprevisto giro de que Cristina Kirchner no sea candidata y el peronismo compita unificado, un escenario que por ahora no está contemplado en el oficialismo.

En el búnker bonaerense aseguran que hay 1,5 millones de votos en la provincia que son "vidalistas", pero no "macristas", que se podrían perder, y piden trabajar en una agenda más activa que le permita a Macri levantar su imagen para que no corra riesgos la administración provincial. Colgados del nombre de la gobernadora van muchos intendentes del conurbano con gestiones dispares, como la de Quilmes o Pilar, que enfrentan un serio riesgo de ceder sus distritos.

La provincia de Buenos Aires representa el 38% del padrón nacional y define la elección general. En 2015, la balanza se inclinó irreversiblemente cuando Vidal ganó allí. Y ahora es probable que ocurra lo mismo.