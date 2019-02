Macri: "En todas las obras que hicimos no hubo ningún cuaderno"

El Presidente aprovechó el recorrido por la red de desagües cloacales Sistema Riachuelo para hablar sobre la corrupción durante el kirchnerismo

El presidente Mauricio Macri destacó que en "todas las obras" que se hicieron durante su mandato "no hubo ningún cuaderno", en referencia a las denuncias de corrupción que recibió la gestión kirchnerista.

Lo dijo este viernes por la mañana, en la localidad bonaerense de Dock Sud, durante una recorrida por las obras de la red de desagües cloacales Sistema Riachuelo.

"Es muy importante destacar el valor que tienen las obras públicas. Somos capaces de empezar y terminar las obras. En todas las obras que hicimos no hubo ningún cuaderno. Este es nuestro rumbo de trabajo, sin mentiras ni atajos", comenzó Macri, que estuvo acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta; y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; entre otras autoridades.

En el día de su cumpleaños número 60, el jefe de Estado agradeció los saludos y aseguró que "no debe haber mejor regalo para un ingeniero que estar viendo una gran obra que le va a cambiar la vida a más de 4 millones de argentinos para siempre".

"Ya llegamos a la mitad. Esta obra avanza razón de 30 metros de túnel por día. Parte del cambio tiene que ver con que las obras hay que hacerlas si son importantes para la gente, no si se ven o no cuando terminan. Esta obra no se va a ver. El caño está 40 metros debajo del lecho del Río de la Plata. Pero uno tiene que trabajar resolviendo los problemas de base. Un país donde todos los argentinos no tienen cloacas no tiene igualdad de oportunidades", cerró el Presidente.



En la misma línea, Vidal destacó que "en las más de 1.800 obras (que se hicieron durante el macrismo en la Provincia) no hubo ni una sola denuncia de corrupción".

Megaobra en el Riachuelo

Según difundió la Casa Rosada, se trata del proyecto "más ambicioso de los últimos 70 años en materia de saneamiento".

La construcción del Sistema Riachuelo, llevada adelante por AySA, constituye además "el mayor plan de saneamiento financiado por el Banco Mundial en Latinoamérica", con una inversión de 1.200 millones de dólares.

Bajo el Río de la Plata, a 45 metros de profundidad, la tunelera Beatriz ya construyó 6 de los 12 kilómetros que tendrá el emisario subfluvial, uno de los cinco más extensos del mundo.

Este megaconducto, de 5,10 mts de diámetro, será el encargado de transportar los efluentes cloacales tratados de 4,3 millones de habitantes del Área Metropolitana.

Su función será asegurar la adecuada disposición en el Río de la Plata de los efluentes tratados en la Planta Riachuelo, "preservando la calidad ambiental del río".

La construcción está prevista en dos tramos. Se hará además una planta de tratamiento que funcionará en Dock Sud y procesará 2.300.000 metros cúbicos por día, lo que equivale a siete estadios de fútbol llenos de desechos cloacales.