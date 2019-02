El Gobierno impulsa un registro de ADN para delincuentes peligrosos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que busca ampliar la base de datos que ya tienen para delitos sexuales en la Argentina

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno impulsa la creación de un registro de ADN con información genética de todas las personas que hayan cometido un delito doloso, es decir, con intención.

El impulso de esta propuesta se produce en medio del avance del proyecto para bajar a 15 años la edad de imputabilidad, de la intención oficial de expulsar a extranjeros que hayan delinquido o entrado ilegalmente al país y de la compra de la compra de pistolas Taser (armas no letales).

"Ya tenemos el registro de ADN de violadores y ya comenzaron a tomarse las muestras a los que han cometido violación y abuso sexual en todas las cárceles del país. Ahora presentamos un proyecto para que en el caso de todos aquellos que cometen delitos se les tomen muestras de ADN", dijo la funcionaria en una recorrida por puestos de control de fuerzas de seguridad en Mar del Plata.

Bullrich explicó que esta base de datos incluirá a quienes cometan "todos los delitos que no son culposos, sino dolosos", sin necesidad de llegar previamente a una condena firme. En caso de prosperar esta iniciativa el registro se realizará a través del sistema Codis (Combined DNA Index System) desarrollado por el FBI.

La funcionaria explicó que "hasta lo más mínimo, un pequeño rastro que quede en la escena, y uno puede saber quién estuvo y lo compara con los delincuentes que han cometido delitos".

"Como todavía tenemos un alto grado de reincidencia, nos va a ayudar mucho para ir a buscar a aquellos que comenten ese delito, para que no termine siendo impune", explicó.

Bullrich habló además sobre la posibilidad de implementar cambios en el régimen de suspensión de juicio a prueba o probation para un imputado: "Hay jueces que han tomado una costumbre de dar una probation demasiado rápido a cualquier caso de delito, cuando en realidad la probation era para delitos menores, correccionales, de menos de tres años", afirmó.

Adelantó que en los próximos días puede haber modificaciones y que dialogaron con la Procuración nacional para avanzar en los cambios. "No queremos adelantar algo que les corresponde a ellos, pero creemos que va a haber modificaciones importantes para la sociedad en estos delitos que por ahí salen rápidamente. Me parece que eso va a empezar a cambiar", anticipó. Dijo que el objetivo es que "la probation no se dé tan fácilmente, sino que realmente sea en los casos en los que la pena y el delito sean muy menores".

La ministra de Seguridad dijo también que este año impulsarán además ley de reforma del Código Penal, una la ley Penal Juvenil. "El objetivo es que haya menos delincuentes y no más presos, y que haya menos jóvenes que entren al delito", indicó.

Aclaró que esta propuesta incluye medidas que "no son punitivas, sino de acompañamiento", para tratar de que los menores "vuelvan a la escuela, de que devuelvan aquello que robaron", y reafirmó que "la imputabilidad se va a cambiar a 15 años" para casos de "delitos graves".