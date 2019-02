"La política es una adicción y el problema es el ego"

Sanz exsenador y uno de los fundadores de Cambiemos analizó el triunfo de la UCR ante el PRO en la interna en La Pampa y habló de la PASO presidenciales

Tras su alejamiento de la política, el expresidente de la UCR y uno de los fundadores de la alianza Cambiemos, Ernesto Sanz, rompió el silencio y analizó la interna del oficialismo para las elecciones de este año.

En diálogo con Radio Mitre, el exsenador se enorgulleció del contundente triunfo del radical Daniel Kroneberger ante el candidato del macrismo, Carlos Mac Allister, en la interna de Cambiemos en La Pampa.

"Eso marca la vigencia territorial de mi partido", señaló.

Luego habló de los comicios presidenciales en los que la UCR quiere enfrentar a Mauricio Macri. Su candidato hoy es el exministro de Economía kirchnerista y exmebajador en Estados Unidos de Cambiemos, Martín Lousteau.

"Yo creo en las PASO presidenciales, me gustan. Hoy puede significar que se amplíe el marco de la oferta de Cambiemos con respecto al electorado. Puede que esos votantes desencantados encuentren una vía de expresión, aunque todo nutriendo a Cambiemos", sostuvo.

"Soy fundador de Cambiemos y me siento orgulloso de eso", remarcó.

Luego contó cómo vive estos días alejado de la política. "Estoy cumpliendo muchos sueños pendientes. Soy abogado, tengo un estudio jurídico en San Rafael, el más antiguo del sur de la provincia".

"Quería trabajar con mis hijos, y estoy haciéndolo con ellos. También estoy dando clases, estudiando inglés, ayudando a muchos amigos en la política que en su momento me ayudaron a mi", reveló.

"La frase de 'cuestionar el modelo de éxito' se podría utilizar para cualquier actividad, y el único modelo de éxito válido es ser feliz. A mí la política me hizo feliz, no puedo negarlo. Pero para mí la felicidad en la vida es otra cosa, algo más pleno e integral. En algún momento de mi vida ocupó todo el espacio, y no podía seguir pasando, tenía muchos sueños pendientes", expresó.

"La política es una adicción", sentenció.

Y recordó detalles de cuando decidió abandonar la política.

"Yo no renuncié el día que él (por Macri) ganó la segunda vuelta. Casi un mes antes, fui a hablar con él y no dijimos nada, yo como potencial ministro de Justicia aún sabiendo que no lo iba a hacer", indicó.

"¿Por qué un político no puede tener una decisión de su propia vida? La política es una adicción, y hay un problema que muy pocos tienen dominio de la situación: es el ego. En la política, eso te va marcando una suerte de competencia", analizó.

Y dio detalles de aquella reunión: "La bioneuroemoción (según el libro de Enric Corbera) me ayudó mucho, para resolver un conflicto no resuelto de enfrentarme con mi viejo, que se enteró por los diarios que yo iba a ser legislador provincial. Al momento de hablar con Mauricio, sentí que en frente tenía a mi padre, y debía sanar esa ‘culpa'".

A su vez, Ernesto Sanz reveló qué fue lo que le contestó el Presidente: "Me dijo una frase, y con eso terminé de sanar mi culpa, me dijo: ‘Mirá Ernesto, nosotros estamos acá y hacemos esto para hacer felices a los demás, pero primero tenemos que ser felices nosotros mismos’. Me comprendió perfectamente".

"El hombro en estos 3 años lo he puesto desde otro lugar, tampoco me desentendí de todo. Nadie es imprescindible y mucha gente puede hacer las cosas que hace uno. Yo podría haber servido en un esquema que no se exploró demasiado, más vinculado a los acuerdos políticos para resolver problemas estructurales", finalizó.