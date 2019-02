Tensión en frontera con Colombia: militares venezolanos bloquearon el paso a caravana de Guaidó

Esta medida se toma justo cuando Maduro había anunciado el cierre de la frontera con Brasil y la posibilidad de tomar una medida similar con Colombia

Militares venezolanos lanzaron al menos una bomba lacrimógena y bloquearon el paso de una caravana de diputados que viaja este jueves a la frontera con Colombia para buscar la ayuda humanitaria con el opositor Juan Guaidó, quien se trasladaba en otro grupo de vehículos.



El incidente ocurrió en una autopista en La Cabrera (Carabobo, norte), por donde viajaban los legisladores acompañados de varios camioneros. Un convoy militar se atravesó en un túnel adyacente.



Los parlamentarios denunciaron que varios conductores de los camiones de carga fueron despojados de sus llaves y obligados a bajarse. El incidente ocasionó largas filas en la carretera.



En uno de los videos se observa el momento en que el efectivo es obligado a bajarse por civiles que lo tironeaban del uniforme. Uno de los diputados trataba de impedir a militares que colocaran barreras metálicas en el paso.

"Ustedes también sufren lo que está sufriendo el pueblo, que no tiene medicamentos", gritó el diputado Richard Blanco a militares que colocaban barreras metálicas para bloquear la caravana.



La legisladora Mariela Magallanes denunció que efectivos de la Guardia Nacional pincharon neumáticos de los camiones.



"No puede ser que nuestros guardias nacionales lleguen a esto, el llamado es a su consciencia, este trabajo lo estamos haciendo también por ustedes (...) necesitamos que se unan, ¡vamos a buscar la ayuda humanitaria!", dijo.

Ingreso de la ayuda humanitaria

En este contexto, un grupo de diputados antichavistas en el exilio explicó este jueves desde la ciudad colombiana de Cúcuta que el sábado intentará ingresar millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia a través de cuatro puentes fronterizos, uno de los cuales el gobierno de Nicolás Maduro utilizará ese día como espacio para realizar un concierto.



"Mi llamado es: paisanos, hermanos míos, los espero en los puentes internacionales. Los espero en esos pasos donde nos han tenido que separar nuestras madres y nuestros hijos, en esos pasos donde hemos llorado y donde nos ha tocado salir corriendo cuando la dictadura nos persigue", aseguró la diputada venezolana Gaby Arellano.



Arellano enumeró los cuatro puentes internacionales: el Simón Bolívar, que comunica Cúcuta con la ciudad venezolana San Antonio y el mismo en el que mañana y el sábado se realizará un concierto "por la paz" chavista; el Francisco de Paula Santander, que une Cúcuta con la localidad venezolana de Ureña y el de la Unión, uno más pequeño en las afueras de Cúcuta que conecta con Boca del Grita, en Venezuela.



El cuarto puente internacional es de Tienditas, la estructura que se hizo mundialmente famosa la semana pasada cuando el gobierno de Maduro ordenó cruzar tres containers y camiones para bloquear las vías.



Pese a que el Presidente interino proclamado por la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, y el gobierno de Estados Unidos denunciaron que Maduro había bloqueado el puente para impedir la entrada de la ayuda humanitaria, ese puente, finalizado en 2016, nunca funcionó porque los dos estados, el venezolano y el colombiano, no acordaron inaugurarlo.



Esta tarde, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que el gobierno garantizará la seguridad durante la entrega de la ayuda humanitaria para los venezolanos y en el concierto que se hará mañana en Cúcuta para dar a conocer al mundo la crisis que atraviesa ese país.

"Las autoridades de Policía y fuerzas militares han desplegado todas sus capacidades para garantizar las condiciones de seguridad en todos esos eventos", dijo Trujillo en una rueda de prensa en Bogotá.

Cierre del espacio aéreo y la frontera con Brasil

Previamente a los incidentes, el presidente de Venezuela había anunciado el cierre de la frontera terrestre con Brasil y había advertido que iba a evaluar tomar idéntica medida con relación a los pasos limítrofes que comunican a su país con Colombia.

"He decidido en el sur de Venezuela, a partir de las 20 horas (19 de Argentina), que queda cerrada total y hasta nuevo aviso la frontera terrestre con Brasil", dijo el mandatario durante una videoconferencia con el alto mando militar desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).

La drástica medida se conoció en medio de la puja política desatada en torno a la ayuda humanitaria que pretenden hacen ingresar a Venezuela los países que apoyan a Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente del país el 23 de enero por encargo de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición.

Esa ayuda fue almacenada en centros de acopio situados en la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta, en el estado brasileño de Roraima y en la isla caribeña de Curazao, bajo dominio del Reino de los Países Bajos.

"Estoy evaluando un cierre total de la frontera con Colombia. Hombre prevenido vale por dos, pueblo prevenido vale por dos", dijo Maduro, tras anunciar la decisión de bloquear los pasos con Brasil.

Asimismo, rechaza la ayuda humanitaria, mayormente medicinas y alimentos, enviada por Estados Unidos y otros países que reconocen a Guaidó como gobernante y, en cambio, anunció la llegada de unas 300 toneladas de ayuda procedentes de Rusia, que mantiene con firmeza su apoyo al chavismo.