El Senado renueva autoridades y Miguel Pichetto bate récords

El rionegrino cumplirá su decimoséptimo mandato al frente del peronismo en la cámara alta. En el radicalismo, la mirada está puesta en Marino

El Senado realizará este miércoles su elección de autoridades y el radicalismo está dispuesto a sostener al pampeano Juan Carlos Marino como vicepresidente primero de la Cámara a pesar de la denuncia por abuso sexual en su contra.

Además, Miguel Ángel Pichetto será reelecto por un nuevo período como presidente del Bloque Justicialista del Senado, algo que representa un récord, dado que será su decimoséptimo mandato al frente del PJ.

En ese marco, y con la marca que logra de este modo el rionegrino al lograr un este nuevo mandato, ya que ningún dirigente justicialista condujo durante tanto tiempo un bloque legislativo nacional, la cúpula del principal bloque peronista del Senado quedará conformada con Carlos Caserio, del PJ cordobés, y José Mayans, por Formosa.

La Cámara alta realizará su sesión preparatoria a las 17 para renovar o ratificar a todas las autoridades, pero a las 15:30 el interbloque de Cambiemos se reunirá para definir los nombres que propondrá para cada uno de los cargos que le corresponde, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

En la bancada oficialista ya está decidido ratificar como presidente provisional del Senado al porteño Federico Pinedo (PRO), pero en la reunión el tema a definir será la continuidad o no de Marino como vicepresidente primero, cargo que el senador pampeano quiere retener.

Denuncia contra Marino

Juan Carlos Marino se vio envuelto en un escándalo a fines de 2018, luego de que María Claudia Guebel, una empleada de carrera del Congreso y militante radical, lo denunciara por abuso sexual, una acusación que en las filas radicales ya se animan a considerar falsa.

Guebel, quien se desempeñaba como asesora del legislador, en diciembre denunció que el éste la acosó vía mensajes de WhatsApp y le tocó los pechos en su oficina.

En su declaración explicó que al mes de empezar a trabajar con Marino, comenzó a recibir mensajes en su teléfono desde el celular de él y que allí le preguntaba: "¿Donde estás?" "Donde vivís?" "Voy a estar por allá. Me doy una vuelta" "Preparate, que voy a tu casa".

Tomaron testimonio en cámara Gesell a la mujer que denunció al senador Marino Asimismo relató que en una ocasión Marino la "hizo pasar a su oficina donde se encontraban varias asistentes que al notar mi presencia automáticamente salieron del despacho. Una vez que nos encontramos solos directamente me tocó los pechos, y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café, me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos".