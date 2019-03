La oposición se une para criticar el discurso de Macri: "Vive en un país de fantasía"

Diputados de distintos partidos concordaron en que más que una apertura de sesiones ordinarias del Congreso lo de hoy fue "una arenga partidaria"

Apenas concluyó el discurso que dio el Presidente Mauricio Macri en la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, la oposición salió al cruce.

"No hubo ningún proyecto, ninguna idea hacia el futuro; nada más que frases sin contenido, como si fuera un candidato", aseguró la diputada nacional Graciela Camaño. Y añadió: "Con la problemática social que tenemos, no necesitamos que el Presidente nos diga que triste es ser pobre. Lo que nos tiene que decir es cómo salimos".

Una postura similar fue la de Fernando Espinoza, diputado justicialista, para quien "40 millones de argentinos escucharon el discurso de apertura del Presidente con mucha tristeza. Yo no comparto ideológicamente la Argentina que quiere Macri pero me da mucha angustia un discurso en el que muestre enojo".

"Vive en un país de fantasía. Me parece que quiso lanzar su campaña y le salió muy mal. Hoy el 76% de los argentinos no lo quiere más. Está peor que hace 3 años. Así no se puede más", enfatizó.

Por su parte, el diputado Felipe Solá dijo que "hubo provocaciones por parte de Macri. Quiso victimizarse, hacer indignar al otro. Todo el recinto parecía una pequeña bombonera".

Sobre los números que dio el primer mandatario, señaló que "no pueden defender ninguna cifra real. Habló de autopistas, ¿qué autopistas nuevas hay?".

Mientras que el presidenter del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi, fue más duro aún: "Hoy empezó la acampaña electoral del Presidente".

El legislador dijo que "el clima de campaña que se vivía en el recinto me hizo preguntar qué hacíamos nosotros ahí. Me pareció una arenga partidaria. No hablo de economía, de tarifas, de inflación, tergiversa los números cuando habla de los que sucede".

"Sentimos que cuando no tiene argumentos, apela al enojo, a estar con su núcleo más duro", indicó, tras lo cual volvió a decir que para él, este será el último discurso del Presidente.

La diputada Victoria Donda también se mostró indignada con el discurso: "Fue una provocación para los millones de argentinos y argentinas que producto de las políticas de ajuste de este gobierno perdieron sus puestos de trabajo, vieron caer sus sueldos y jubilaciones, tuvieron que cerrar sus fábricas o negocios producto de los aumentos desmedidas de tarifas y servicios, y la caída del poder de compra de los salarios".

"En un contexto económico desgarrador, que tiene su correlato en el deterioro social que sufren millones de compatriotas, el único alivio de este discurso inclasificable del Presidente Macri es que seguramente será el último que tengamos que escuchar", sentenció.

Por su parte, el jefe de los senadores del PJ, Miguel Pichetto, declaró que a Macri "le faltó la definición más importante que está esperando el país" que tiene que ver con "la situación económica y en cómo va a sacar al país de la crisis".

"No dijo cuándo se termina este proceso de ajuste fenomenal a fuerza de aumentos constantes de tarifas que tanto está golpeando a la clase media, a todos los trabajadores y también a las empresas que no pueden crecer y generar trabajo", declaró al senador por Río Negro al término del discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa.

Pichetto dijo que "en el discurso hubo muchas referencias a temas que son secundarios y lamentablemente ninguna definición que permita vislumbrar cómo el gobierno nacional va a sacar a la Argentina de esta crisis".