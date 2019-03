Al inaugurar sesiones, Vidal dijo que su gestión reclamará la actualización del Fondo del Conurbano

La gobernadora brindó un discurso en tono aguerrido, como Macri, y también en tono electoral: "En 4 años no se puede cambiar lo que no se hizo en 28", dijo

Al inaugurar hoy el 147° período legislativo, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal, adelantó que su gestión seguirá reclamando la actualización del Fondo del Conurbano.

"El compromiso del Presidente (Mauricio Macri) con la provincia no fue por cadena nacional, estuvo con nosotros dando las peleas y las discusiones difíciles que había que dar. Discusiones como la del Fondo del Conurbano. Fuimos a la Corte, al Congreso, peleamos por lo que nos corresponde, y comenzamos a recuperar los fondos que nos habían quitado", indicó la gobernadora.

Entre las frases más destacadas de Vidal, se destacan:

-"Cambió una forma de gobernar que duró décadas. Cambió un sistema plagado de privilegios para los tres poderes de gobierno, donde siempre ganaba la política y nunca los ciudadanos".

-"Nunca más habrá barones en ningún lugar de la provincia".

-"Gobernamos para los que menos tienen y más se esfuerzan".

-"Seguiré recorriendo la Provincia, no me es indiferente".

-"Todos somos conscientes de la pobreza en nuestra provincia. La venimos padeciendo hace décadas. La diferencia es que nosotros damos la cara".

-"En cuatro años no se puede cambiar lo que no se hizo en 28".

-"Decidimos no inaugurar hospitales vacíos, sin equipamiento".

-"Terminamos 1.800 obras".

-"Sé que la seguridad es un problema. Desde el 10 de diciembre de 2015 es una prioridad".

La gobernadora le pidió a los legisladores bonaerenses que acompañen y apoyen el nuevo Código Procesal Penal, que garantizará que "la víctima sea escuchada en todo el proceso".

Vidal remarcó que durante su gestión se sancionaron muchas leyes, entre las cuales destacó la Ley de Paridad de Géneros y la que pone fin a las reelecciones indefinidas y remarcó que en la legislatura provincial hay diálogo y se debatió la Ley de Extensión de Dominio y la ley de alquileres.

Luego contó que se pondrá "en funcionamiento un protocolo para el Poder Ejecutivo que establece mecanismos de denuncia y respuestas concretas para las trabajadoras de la provincia en caso de acoso laboral o cualquier tipo de violencia. Lo enviaremos a esta Legislatura para que lo debata y lo extienda al resto de los poderes", anunció.

La gobernadora también anunció que el servicio de atención de emergencia SAME funcionará en la totalidad de los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires. "En 2016 les hablé de implementar el SAME y que llegue a toda la provincia. Muchos dijeron que era imposible. Hoy el SAME funciona en 93 municipios y va a funcionar en los 135", adelantó.