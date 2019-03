Michetti denunció penalmente a Joana Picetti por irrumpir en el Congreso

Una integrante de la lista de diputados de Cambiemos hizo un fuerte reclamo al Presidente durante su discurso de este viernes. Las repercusiones

La presidenta del Senado, Gabriela Michetti, realizó este viernes una denuncia penal contra Joanna Picetti por haber irrumpido en la Asamblea Legislativa para interrumpir el discurso del presidente Mauricio Macri.

En calidad de presidenta del Senado, Michetti radicó una denuncia contra Picetti por posible infracción al artículo 241 del Código Penal (interferir una sesión del Congreso) y al artículo 239 (desobedecer a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones).

Además, la Vicepresidenta de la Nación decidió abrir un sumario administrativo "para determinar si existen responsabilidades del personal de seguridad respecto del ingreso de dicha ciudadana al recinto", según informó Presidencia del Senado.

Picetti fue electa diputada nacional de Cambiemos en 2017, pero un fallo judicial -respaldado por el oficialismo- le impidió asumir su banca debido a una denuncia en su contra por presunto maltrato infantil contra sus hijos, lo que motivó su irrupción a los gritos en el recinto de la Cámara de Diputados.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dijo a través de la red social Twitter que "La señora -por Picetti- violó los artículos 239 (desobediencia) y 241 (entorpecer una sesión legislativa) del Código Penal y será investigada".

No solo pudo ingresar en el recinto del Congreso sino que intentó interrumpir el discurso de Macri cuando exponía sobre el "flagelo" que significa la violación de mujeres y de niños.

En ese momento, la vicepresidenta Gabriela Michetti le dijo que no podía estar en ese lugar porque solo podían estar los legisladores que tienen mandato.

"Perdón, me dicen que usted no es diputada. ¿Podría retirarse del salón? En este recinto solamente puede haber diputados y senadores. Esto no es para diputados electos", dijo Michetti, mientras el resto de invitados y legisladores estaban sorprendidos ante esa situación.

Picetti se defendió diciendo que "era diputada por el voto de la gente", pero igual se debió retirar del recinto de sesiones.

Picetti no pudo asumir porque fue impugnada por Coalición Cívica debido a la denuncia en su contra por "maltrato infantil", y la justicia electoral autorizó que ese lugar lo ocupe el radical Jorge Enríquez.

En una derivación del caso, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, afirmó vía Twitter que había sido la agrupación kirchnerista La Cámpora quien facilitó el ingreso de la falsa legisladora del Pro.