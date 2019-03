El Gobierno denunciará a Joanna Picetti, la falsa diputada que interrumpió a Macri

La vicepresidenta Gabriela Michetti presentará una demanda penal por ingresar al Congreso sin estar autorizada e interrumpir la Asamblea Legislativa

El Gobierno denunciará penalmente a Joanna Picetti, la diputada electa por Cambiemos que pese a no haber podido asumir su banca por estar denunciada por maltrato familiar, ayer ingresó al Congreso sin autorización e interrumpió a los gritos el discurso de Mauricio Macri durante la apertura de las sesiones ordinarias.



Al respecto, la vicepresidenta Gabriela Michetti, en calidad de presidenta del Senado, radicará una denuncia el próximo miércoles contra Picetti por posible infracción al artículo 241 del Código Penal (interferir una sesión del Congreso) y al artículo 239 (desobedecer a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones).



Además, Michetti decidió abrir un sumario administrativo "para determinar si existen responsabilidades del personal de seguridad respecto del ingreso de dicha ciudadana al recinto", según informaron fuentes judiciales.



Por otro lado, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, se refirió a la situación y aseguró que "la señora violó los artículos 239 (desobediencia) y 241 (entorpecer una sesión legislativa) del Código Penal y será investigada".



Durante la apertura de sesiones, Picetti entró sin permiso al recinto. Para ello debió pasar las distintas zonas de seguridad. Le bastó con decir que era Diputada para lograr su objetivo. No obstante, no figuraba entre los invitados del Senado, que administra Michetti, ni de Diputados, que define Emilio Monzó



Picetti fue electa diputada nacional de Cambiemos en 2017, pero un fallo judicial, respaldado por el oficialismo, le impidió asumir su banca debido a una denuncia en su contra por presunto maltrato infantil contra sus hijos radicada en 2017 por su expareja, David Bibulich.



Mientras Macri seguía adelante con su discurso, Picetti acusó al actual gobierno de "ejercer violencia contra las mujeres" y después permaneció en el lugar, más allá de no tener autorización para hacerlo.