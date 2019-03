Lavagna será candidato presidencial "si se cierra la brecha"

El ex ministro de Economía planteó que la oposición debe agruparse en una "concertación" muy amplia. Pidió alejarse "de los bordes de la grieta"

La posible candidatura presidencial del economista Roberto Lavagna es uno de los hechos más comentados de cara a las elecciones de octubre. Sin embargo, es probable que pronto el electorado le exija definiciones si es que quiere posicionarse frente a un Mauricio Macri ya lanzado a la campaña por su reelección.

Frente a esta situación, el economista aseguró que será candidato si logra armar una amplia concertación política entre peronistas, radicales y socialistas. "He comprobado que la demanda está", señaló Roberto Lavagna sobre su candidatura.

"El tema es que seamos capaces de construir una oferta que sirva para cerrar la brecha. Si eso se lograra, podría ser candidato", explicó Lavagna al periodista Jorge Fontevecchia en una entrevista con el diario Perfil.

Sobre la construcción política que encabezaría para romper la actual polarización entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, el economista sostuvo la necesidad de avanzar en una concertación que incluya a "peronistas, justicialistas, radicales, socialistas, sociedad civil, partidos provinciales y desarrollismo".

"Primero es el programa y en qué consisten los grandes lineamientos, y después ver quién puede ser el que lo ejecute mejor. No simplemente una elección interna que se transforme en imposición para todos los demás", dijo Lavagna.

Además, el ex ministro señaló a "la grieta" como un problema para el país. "Si nos alejamos de los bordes de la grieta, podemos hacer el intento de lograr un acuerdo que permita ese reordenamiento que la economía sola no puede lograr".

En tanto, sobre Mauricio Macri y Cristina Kirchner dijo: "Ambos tienen una vocación por el todo, creen que son los que han sido llamados a gobernar y, en consecuencia, pueden ignorar al resto".

Cerca de Massa

El diputado nacional por Alternativa Federal Marco Lavagna aseguró este sábado que no cree que su padre, Roberto Lavagna, "trabaje en un espacio distinto" al de Sergio Massa y consideró como "probable" que Massa encabece una lista de legisladores que apoye la postulación presidencial del ex ministro de Economía.

"La relación entre (Sergio) Massa y mi padre siempre ha sido de afecto, más allá de algunas diferencias políticas. No veo un espacio de trabajo distinto entre ellos. No hay una pelea de cartel. Roberto Lavagna candidato a presidente y Massa primer candidato a diputado nacional es una posibilidad", señaló el legislador en declaraciones a Radio con Vos.

Marco Lavagna descartó que Massa pueda volver al kirchnerismo porque sabe que "ése no es el camino para dejar atrás la grieta que divide a la sociedad".

"No veo que en algún momento peguen un salto hacia el kirchnerismo, lo veo impracticable, el mismo Sergio ha marcado claramente que no es el rumbo".

"Yo no creo sinceramente en los rejuntes, no van a dar resultado, no veo que el camino sea irse para un lado o para el otro. Yo creo, y lo dice también mi padre, que hay que tratar de juntar a todos aquellos que quieran dejar atrás la grieta", observó.

Marcos Lavagna afirmó además que la irrupción del ex titular de la cartera económica durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner generó expectativas sobre el surgimiento de "una tercera vía" entre el kirchnerismo y el oficialismo.

"Hay gente que me para en la calle y me dice que convenza a mi padre de que se presente como candidato a presidente. La sociedad está necesitando una propuesta alternativa que nos saque de esta grieta, de la pelea permanente, por ese lado no vamos a salir nunca", destacó.