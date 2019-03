Marcos Novaro: "Buena parte de la sociedad está de acuerdo con el ajuste fiscal"

El sociólogo y filósofo dialogó con iProfesional sobre el entramado político y discursivo que se disputará entre los partidos en la previa a las elecciones

El esquema político de cara a las elecciones recién comienza a configurarse mediante pequeñas alianzas y estrategias cautelosas por parte de los candidatos, donde por el momento nadie quiere mostrar sus cartas de juego.

En este escenario, Marcos Novaro habló con iProfesional para analizar las posibles configuraciones políticas del oficialismo y de la oposición en la carrera presidencial.

"A Macri lo veo lanzado, él aspira a ser reelecto, y por más que muchos piensan que no hizo un buen gobierno tiene cierta ventaja. Es que algunos pueden darle una chance de mejora porque ya tiene experiencia en la gestión y creen que no va a volver a cometer ciertos errores", asegura este sociólogo y Doctor en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Además, considera que el Gobierno tiene un "problema de explicación" de las políticas que aplica, que genera enojo en cierta parte de la población.

Novaro, que en la actualidad es investigador independiente del CONICET, profesor en la UBA y director del Centro de Investigaciones Políticas (CIPOL), se tomó un rato para conversar con este medio.

-Después del discurso del Presidente en la apertura de las sesiones legislativas en el comienzo de mes, todo parece indicar que empezó la carrera electoral…

-Me parece que el discurso fue una estrategia que anticipa la campaña, y en ese estilo se moverá el oficialismo durante las elecciones. Los ejes centrales están bien planteados: la idea de que la crisis del año pasado ya "no la discutimos", sino que se tomará como la oportunidad que esta crisis ha creado para encarar los cambios más profundos y dejar un gradualismo que dejó de funcionar. Es decir, se plantea que ahora se deben encarar cambios más serios y tener más paciencia, hacer lo que Cambiemos pretendía desde el inicio. No se pueden dar pronósticos demasiados optimistas.

Entonces, el Presidente marca que "entiende la situación, la tolerancia de la sociedad, que los argentinos están acompañando el momento", bla bla bla, pero deja la idea que la crisis le dio la razón de los cambios que se necesitaban realizar. Es decir, que es una batalla entre el futuro y el pasado. En ese línea van a encarar la campaña, que me parece que así puede el oficialismo salir a la ofensiva y no dar explicaciones de lo que pasó el año pasado.

Te puede interesar En línea de largada: Lavagna-Tinelli, juntos para ganarles a Macri y a CFK

-¿Qué análisis realiza del panorama electoral?

-El panorama general de las elecciones es incierto pero con relativa estabilidad, más allá de lo que se dice hay una caída de la imagen del Gobierno en los últimos dos meses respecto al repunte que había hecho en diciembre. Por otro lado, hay cierto crecimiento marginal de Cristina y está la aparición de Lavagna, que en realidad distribuye votos entre indecisos y los que ya estaban en "Alternativa Federal". O sea, hasta ahora no ha afectado mayormente a los campos más estables.

Entonces, ahora tenemos un juego que no llega a ser de tres polos, aunque puede tender a serlo, porque todavía esa tercera fuerza no aparece con un perfil ni con un candidato muy definido. Tampoco está claro que Cristina vaya a ser candidata del kirchnerismo, pero hay un 90% de probabilidades. Y por el lado de Lavagna son bastantes menores las posibilidades.

-¿Cuánto pueden pesar los datos negativos de economía en la decisión del voto y los planes de reelección de Macri?

-Siempre pesa la economía, es obvio que es fundamental pero ahí se puede introducir una mediación que es que depende de los cristales que hay disponibles para mirarla. Creo que hay que analizar el modo en que se evalúa la situación económica para tomar decisiones políticas, algo que no es tan mecánico porque hay que tener cierto consenso fiscalista, porque una buena parte de la sociedad está de acuerdo con el ajuste fiscal. No es algo habitual eso en Argentina, pero está pasando, hace varios meses lo tengo medido con encuestas.

Eso tiene un consenso bastante consolidado, más allá que no quiere decir que la gente esté contenta con el ajuste pero entiende que parte del mismo apunta a una enfermedad crónica de que el Estado gasta mal, por encima de sus posibilidades, y que estamos ahogados de impuestos.



Todos estos argumentos fiscalistas están muy presentes, hay que ver qué argumentos en contra de este "discurso oficial" pueden prender. En cambio, el alegato de una visión "distribucionista" está bastante encapsulado en el kirchnerismo, no es algo que está extendido en la sociedad, ni con posibilidades de ganar. Por eso la confianza en la gestión económica alternativa que ofrece la oposición es baja en este momento, porque el 60% de la gente piensa que la gestión económica del Gobierno es mala, pero el 70% no cree que la gestión de la oposición sea mejor. Por ejemplo, Lavagna puede encontrar un equilibrio productivista entre el ajuste y el distribucionismo, aunque su idea de un peronismo más moderno todavía no tiene un discurso que todavía esté desarrollado.

-En caso que la economía mejore, ¿garantizaría la reelección de Macri?

-Obviamente eso puede mejorar en los resultados, que es lo que todos los funcionarios del Gobierno apuestan, que la situación comience a repuntar. Hay que ver cuánto y en qué sectores. En principio este ajuste está orientado a que los sectores que repunten sean primero los que tienen menos impacto en el empleo y en el consumo, no va a ampliarse el gasto público y tampoco el financiamiento disponible para los consumidores, aunque tal vez sí para las empresas.

Por eso, los negocios que pueden ampliarse son los de exportación, algo que tiende a pensar que el impacto electoral de esa recuperación puede ser más lenta. Tal vez la recuperación de algunos sectores empiece a sentirse pronto, al final del verano, con la cosecha a pleno y cuando empiece a circular más plata por la mejora de los salarios. Ahí puede haber cierto rebote, pero eso compensa una caída muy fuerte que hubo desde noviembre en adelante. Así que hay un problema de tiempos, que hay que ver cómo se manejan desde el Gobierno y también desde la oposición.

-¿Qué probabilidades ve de un triunfo de Cambiemos?

-A Macri lo veo lanzado, él aspira a ser reelecto, y por más que muchos piensan que no hizo un buen gobierno tiene cierta ventaja. Es que algunos pueden darle una chance de mejora porque ya tiene experiencia en la gestión y creen que no va a volver a cometer ciertos errores. Aún la gente que está bastante alejada del Gobierno puede volver a apostar por él, sobre todo si no hay alternativas muy atractivas en la oposición. Por ahora no las hay, por eso el índice de indecisos es alto, ronda el 20%.

En sí, los resultados son muy parejos en el campo analizado: 30% a 30% entre Cristina y Macri, y el 20% de indefinidos va a definir las cosas. Está medido, un 5% o 6% de los indecisos vota siempre al oficialismo por descarte, a menos que haya una situación calamitosa o que sigan cometiendo errores o que Macri enfrente a candidatos más desafiantes. La pregunta es ver si Lavagna puede serlo, porque ya se sabe qué representa Cristina.

-¿De qué manera puede posicionarse el Gobierno en este contexto complejo?

-Si hay recuperación en la actividad va a tratar de resaltar eso, al igual de que ahora estamos en una economía más ordenada y sana porque no hay tanta distorsión en precios relativos y no está todo sujeto a prohibiciones, regulaciones "truchas" y mercados cerrados como antes. Es decir, si se crece va a ser sostenidamente como los modelos más estables. Es un buen argumento, pero difícil de entender a menos que se desarrolle bien. Ahí hay que ver cuánto afila el lápiz de los discursos, el Gobierno tiene un problema de explicación, lo ha tenido siempre.

-¿Y la oposición?

-La oposición tiene las manos más libres para moverse y prometer, como también para correr más riesgos en distintos planos. Seguramente eso lo hará el kirchnerismo y Alternativa Federal. Me parece que el eje estará puesto en la economía, pero también puede ser que introduzcan otros temas que han sido desaprovechados por el Gobierno: algunas cuestiones institucionales, como el cambio de muchos jueces impresentables.

Te puede interesar Elecciones en Neuquén: por qué la derrota de su candidato no fue el peor resultado para Macri

-¿Qué rol y posicionamiento espera que tenga Cristina para las elecciones?

-Cristina ya tiene un discurso establecido, que es casi de identidad, pero siempre ha hecho campañas moderadas con gente que le ofrece una cercanía mayor al peronismo y figuras socialmente más respetadas, como también se ve su estrategia de apoyo al PJ en las provincias.

En cuanto a su rol, pienso que va a terminar siendo candidata a Presidenta. No creo que a gobernadora, porque tiene más chances de perder frente a Vidal que con Macri. A menos que patee el tablero y se baje de la candidatura, pero si pasa eso hay que reescribir todo de nuevo. Mi opinión que esta última sería la decisión más correcta, no presentarse y hacer otra cosa. Más allá de eso, hay que ver si tiene efecto esta estrategia moderada de campaña que está teniendo, y si la gente le cree a Kiciloff cuando dice que se va a sentar con el Fondo Monetario.

-¿Qué puede ocurrir con ante una eventual unión con el kirchnerismo?

-Ésta es una buena parte de la incertidumbre, porque esta gente tiene mucho camino por recorrer y si hace las cosas bien puede conformar el tercer polo, no hay que descartar que suceda eso. Pero es un camino plagado de obstáculos porque son líderes que no tienen mucha confianza entre sí, no tienen reglas de juego como las de respetar pactos y volverse confiables. Hay que ver cómo se distribuyen los papeles.

En sí, me parece que se ha conformado un polo más decidido entre Lavagna, Pichetto y Schiaretti, que me parece que son los que están tomando la iniciativa. Y después están Massa y Urtubey reculando un poco, porque ven que si prospera esa posibilidad como mucho les quedará aspirar a ser candidatos a vicepresidente por resignarse a dejarle el territorio a Lavagna. Es un poco complicado este escenario para Massa porque tiene varias campañas en su haber, y más allá que no le ha ido bien, ha conseguido reunir una cantidad de votos importante, alrededor del 15%. Ojo, hoy creo que está debajo de Lavagna, que puede crecer.

-¿Entonces que rol pueden asumir Massa y Urtubey?

-Ni Massa ni Urtubey creo que tienen los recursos para convencer a Pichetto y a Schiaretti. Y si estos últimos dos logran acordar con los de afuera del partido, menos que menos, se terminó la historia para Massa y Urtubey. Hay que ver cómo negocian con los gobernadores del peronismo, que tienen acercamiento a Cristina pero pueden intentar acordar con Lavagna también. Es un juego abierto y hay que esperar a ver qué pasa en las próximas semanas.-