Vidal: "Es difícil en una sociedad tan polarizada construir una tercera opción electoral"

La gobernadora habló sobre la posible candidatura de Lavagna y el armado de una colaición opositora sin el kirchnerismo para enfrentar a Cambiemos

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, consideró que "es difícil en una sociedad tan polarizada" construir "una tercera opción" electoral.

"En la Argentina, en general, es difícil constituir un tercer partido a poco tiempo de la elección. Por supuesto, al final son los ciudadanos los que eligen, y siempre puede haber sorpresas.

Pero, más allá de los nombres, (Roberto) Lavagna o quien sea que represente ese tercer espacio, es difícil en una sociedad tan polarizada como la que tenemos hoy construir una tercera opción", afirmó Vidal.

En declaraciones a Perfil, la mandataria consideró que el año 2018 fue "muy duro" y señaló que "en la provincia de Buenos Aires, dos tercios de las familias viven en el Conurbano, que debe ser de las zonas más afectadas del país en su economía, en sus pymes".

"A diferencia del interior, que ahora con la cosecha fina de trigo y la gruesa de maíz está empezando a tener cierta reactivación. A mí no me lo cuenta nadie porque lo vivo en la provincia de Buenos Aires", dijo.

Sobre la situación de Macri, señaló que "el Presidente toma decisiones sobre política exterior y economía, y esas decisiones condicionan la realidad de cualquier provincia".

"Creo que a Mauricio le ha tocado tomar las decisiones más duras, sobre todo en un esquema donde todavía las decisiones de tarifas de servicios públicos eran nacionales", puntualizó.

Además, indicó que "para Mauricio ha sido una enorme ventaja venir de donde viene en política exterior" porque "cuando uno ve cómo se maneja en su vínculo con presidentes de otros países, ve que es alguien que había salido al mundo mucho antes de ser presidente".

"Esto, lejos de ser algo que nos perjudique, es una enorme ventaja, así como para mí es más fácil entender lo que le pasa a alguien cuando se sube al Sarmiento, porque me tomé el Sarmiento muchos años de mi vida para ir a estudiar, y sé lo que es meterse por la ventana", indicó.

Vidal argumentó que "los argentinos necesitamos superar la grieta" y evaluó que "no podemos vivir de esta manera".

"Yo he visto familias, amigos enfrentados y yo soy consiente y lo he dicho muchas veces: un partido no define... así como no define un origen social si uno es buena o mala persona, no lo define la pertenencia partidaria", agregó.

Evaluó que "hay buenas y malas personas en todos los espacios políticos y he encontrado a personas valiosas en otros partidos que no son Cambiemos".

"Yo no acepto esa dinámica y yo creo que no soy la única.

Afortunadamente, creo que hay muchos dirigentes en la oposición y en Cambiemos que podemos ayudar y creo que Mauricio tiene una enorme oportunidad a partir de diciembre si los argentinos lo eligen de ayudar a superar esa grieta", agregó.