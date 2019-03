Fuerte crítica de Susana Giménez a Macri: "Tienen que parar los aumentos, a la gente no le alcanza la guita"

La conductora de TV mantiene su apoyo al Presidente y aseguró que votará por su reelección, pero apuntó contra el ajuste. Qué dijo de Tinelli y la política

Susana Giménez siempre demostró su apoyo público a Mauricio Macri, desde antes de que fuera electo presidente en 2015, y aún lo hace. En una larga entrevista en la CNN Radio aseguró que votará por su reelección en los comicios de octubre, pero le hizo un fuerte reclamo a su gestión.

"No sé cómo, pero tienen que parar los aumentos. No se puede aumentar todos los días porque la gente se vuelve loca", dijo la diva.

"Estamos en un momento económico especial, porque el país arde. La gente está muy triste. No le alcanza la guita. Las cifras son increíbles, los aumentos también", analizó.

Consultada por las elecciones presidenciales de octubre, la conductora respondió que volverá a votar a Macri: "Yo lo apoyo siempre porque me parece que creí que era lo mejor para la Argentina. Por supuesto que es mucho mejor que lo que tuvimos, pero no quiero que el pueblo pague un costo por todo lo que hicieron los demás. Creo que todo lo que están haciendo tiene que rendir sus frutos en algún momento".

Además, sentenció: "Antes que el peronismo, prefiero cualquier cosa. Tenemos que probar cualquier cosa".

Marcelo Tinelli y su incursión en la política

Cuando le preguntaron por una posible incursión de Marcelo Tinelli en la política, Susana Giménez se limitó a decir: "Y bueno, le gustará… Yo no creo que sea candidato a presidente, yo creo que tiene que empezar de a poquito en la política".

"Se necesita experiencia, cintura, algo. Los políticos son tipos muy vivos por lo general. Marcelo sería correcto, impoluto y no es chorro", aseguró.

Y contó que ella no lo haría: "No está en mi ADN y no estoy preparada. No cualquier puede ser político".