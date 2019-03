Trump usará el veto para proteger el proyecto del muro fronterizo con México

El Senado de Estados Unidos se pronunció contra el uso que el presidente estadounidense dio a la declaración de emergencia para construir un muro en la frontera, un duro revés político en una cámara donde los republicanos son mayoría y al cual Donald Trump prometió que contestará imponiendo un veto.

Frente a esto, el mandatario respondió con celeridad a través de las redes sociales, en donde dice en uno de sus Tweets solo la palabra "Veto".

Y en su segundo Tweet, va con más decisión: "Espero VETAR la recién aprobada resolución de inspiración demócrata que ABRIRÁ FRONTERAS, mientras que se incremente la delincuencia, las drogas, y la trata en nuestro país. Agradezco a todos los republicanos fuertes que votaron para apoyar la seguridad fronteriza y nuestro MURO necesitado con desesperación!".

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!