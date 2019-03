Brancatelli: "Si votas a Macri por segunda vez, sos mala persona"

El periodista K calificó de "ingenuos" a quienes confiaron en la gestión de Cambiemos y trituró al Presidente: "Fundió el país, los destruyó a todos"

El periodista kirchnerista, Diego Brancatelli, analizó la situación económica y política del país, apuntó contra el presidente Mauricio Macri y criticó a quienes lo vayan a votar en las próxima elecciones.

El panelista de "Intratables", aseguró que la gestión de Cambiemos "destruyó a todos" y remarcó: "Me cuesta creer que vuelvan a votar a Macri".

"Si lo votaste una vez pecaste de ingenuo, le creíste, si votas por segunda vez o tenés intereses o sos mala persona", sentenció en diálogo con Infobae.

"Me hablás de economía, desastre. Fundió el país, a todos, atravesó a todos, los destruyó a todos. Y me duele que haya gente sufriendo. Hablás de justicia, peor. Hablás de cualquier variable, no hay algo por qué votar a Macri", reflexionó Brancatelli.

Por otra parte, Brancatelli también fue crítico contra el Kirchnerismo y aseguró que una parte de ese bloque fue "muy desagradecida" con su persona. "Me han robado en la calle, me han amenazado en mi casa, me han echado de trabajos y nunca recibí un llamado de contención ni de agradecimiento", lamentó el periodista visiblemente dolido por la postura que adoptó el bloque.