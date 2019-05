Cristina Kirchner anunció que será candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández

La ex Presidente publicó en twitter un video donde confirma que se presentará en las próximas elecciones pero que no ocupará el primer cargo

Mediante un video de más de 12 minutos de duración, publicado en la red social, la ex presidenta Cristina Fernández confirmó que participará de las próximas elecciones de octubre pero lo hará como candidata a vicepresidenta, siendo elegido para ocupa el primer lugar de su fórmula el ex funcionario Alberto Fernández.

La noticia llegó por sorpresa en las primeras horas del sábado, con una decisión que nadie esperaba.

El video arranca con la siguiente frase: "Hoy sábado 18 comienza la Semana de Mayo, y el próximo 25 se cumplen 16 años desde que Néstor asumió como Presidente de un país devastado- Quiero dirigirme a mis compatriotas para compartir reflexiones, y también claro, decisiones", arrancó Cristina.

Luego siguió: Nunca me desvelaron los cargos políticos, ni tampoco fueron mi principal motivación. Tal vez porque pertenezco a una generación que no buscaba un lugar en las listas sino un lugar en la historia. Sin embargo, también esa misma y por momentos trágica historia me hizo comprender que los cargos son herramientas para llevar adelante las convicciones, las utopías. Es cierto que no son las únicas, pero son herramientas al fin, siempre".

"Después de haber sido dos veces presidenta de este país -su primera mujer electa como tal- y de haber ocupado distintos cargos legislativos, siempre por voluntad popular expresada en las urnas, sigo más convencida que nunca que la expectativa o la ambición personal tienen que estar subordinadas al interés general.



"Ese principio siempre remanido y repetido y tantas veces incumplido del peronismo de: «Primero la Patria, después el movimiento y por último los hombres», bueno. Es hora de hacerlo realidad de una vez por todas. No solo con palabras, sino también con los hechos y, sobre todo, las conductas. En este caso, primero la Patria, segundo el movimiento y por último una mujer -permitanme sólo por un instante, un poco de humor feminista-", agregó.

El relato continua hasta que da el anuncio menos esperado: Alberto Fernández será el candidato a Presidente de su fórmula, a quien acompañará en segundo lugar.



Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a Presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias... Sí, las famosas PASO.

En otra de las frases explica:"Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años y es cierto con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su Presidencia y lo vi junto a él decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno".

Alberto Fernández, por su parte, dijo que recibió el ofrecimiento el miércoles pasado.

"Cristina me llamó a la facultad el miércoles, a la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento. Me llamaron todos, desde Tinelli en adelante", dijo Fernández durante una entrevista radial.

"El país no necesita a alguien como yo que divido sino a alguien como vos que suma", agregó Cristina según el candidato.

Repercusiones

Las primeras repercusiones llegaron de boca del analista político y dirigente peronista, Julio Bárbaro, quien dijo que "La fórmula con Cristina de vicepresidenta pierde fuerza".

"Esto le devuelve al Peronismo Federal un lugar destacado. Alternativa Federal y Macri son los primeros ganadores con este anuncio", destacó durante una entrevista en el Canal América 24.

"Cristina no tiene la misma fuerza y menos acompañanda a Alberto Fernández", sostuvo Bárbaro y agregó: Alberto Fernández es mucho peor que la candidatura de Cristina Kirchner sola".

El dirigente fue duro con la decisión de la expresidenta y opinó: "Para la mayoría de nosotros no la formula no tiene, mística, ni ideas, ni sueños".

Agustín Rossi fue otro de los que reaccionó rápidamente y anunció que se baja de la precandidatura.



"Es la forma que eligió para decir que quien tiene que encabezar el proceso político es Alberto Fernández", aseguró el dirigente.



"Cristina ha tomado una decisión en estos días que es una decisión distinta de la que se ha estado hablando. Ella decidió no ser candidata a presidente pero su presencia en la fórmula es una muestra clara de quién es el candidato que ella apoya", dijo Rossi en declaraciones a C5N.



"La verdad es que no tenía ni idea de esta decisión. Cristina decidió ser candidata para mostrar quién cree ella que es el que tiene que encabezar el proceso político", sostuvo.



En ese sentido, señaló que su precandidatura se cae con esta noticia. "Cada dirigente decidirá lo que sea conveniente, lo cierto es que con esta decisión mi precandidatura deja de tener viabilidad y sentido", sentenció Rossi.

Por su parte el precandidato presidencial de Alternativa Federal (AF), Sergio Massa ,se mostró dispuesto al "diálogo" al ser consultado sobre esta noticia.

"Me acabo de enterar de la fórmula, así que no puedo hacer especulaciones con eso", dijo sorprendido Massa, quien se enteró de la noticia mientras estaba en línea con radio Mitre, previo a salir al aire.



"Tengo respeto por Alberto, la etapa que viene necesitará mucho diálogo y me van a encontrar en ese camino", afirmó el ex intendente de Tigre.



"Alberto trabajó mucho alrededor de nuestro espacio y tenemos una mirada crítica, y no creo que haya cambiado respecto de muchas cosas que hizo el gobierno anterior, y eso no cambia", apostó.



Por otra parte, confió que le envió hoy una segunda carta al presidente Mauricio Macri sobre la convocatoria al acuerdo con la oposición.



"Se la envié hace un rato, y más que esperar yo una respuesta creo que los argentinos la esperamos", contó el ex funcionario kirchnerista, quien afirmó en la misiva que el llamado al diálogo "fue marketing para el FMI".



La primera carta de Massa a Macri fue enviada hace 10 días y según el dirigente no obtuvo respuesta.

También a nivel mundial la decisión de Cristina dio que hablar, y medios como la BBC, Expansión y la CNN se hicieron eco de la noticia, anunciando que Cristina cedió su lugar a Alberto Fernández.