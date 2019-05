Elisa Carrió comparó la fórmula de Cristina Kirchner con Jack el Destripador

La diputada, sin hacer mención a las declaraciones de la ex mandataria, usó las redes para expresarse. Agregó que "garantiza la impunidad de todas y todos"

La senadora Cristina Fernández de Kirchner anunció sorpresivamente que será candidata a vicepresidenta en una fórmula que encabezará el dirigente Alberto Fernández, y convocó a los "más amplios sectores" para "no solo ganar la elección" de octubre sino para "gobernar" a partir de diciembre "un país en ruinas".

"Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos; él, como candidato a presidente, y yo, como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, las famosas PASO", anunció la ex mandataria, en un mensaje grabado que difundió por redes sociales, con su voz en off e imágenes de distintos momentos de su carrera política.



Frente a este anuncio hubo diversas reacciones. Entre ellas, la de Elisa Carrió quien, sin hacer mención a las declaraciones de la ex mandataria, publicó un tuit determinante. "Lo que proponen es Jack el Destripador", dijo la dirigente de Cambiemos. Y agregó: "Garantiza la impunidad de todas y todos".

Más temprano, el mismo Presidente se expresó tras el anuncio de Cristina. En una charla con vecinos de Villa Pueyrredón, Macri señaló que el "cambio" no es algo que se saca "de un libro". Con la campaña calentando motores, el mandatario volvió a pedir no volver al pasado. "Sería autodestruirnos", advirtió.



Por otro lado, también se expresó en las redes Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. En twitter, el funcionario recordó la dupla que llevó a Perón a su tercer mandato: Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón.



"En unas elecciones, cada cual puede proponer su fórmula y es su derecho", aclaró Lombardi. Pero señaló que en Argentina, "cada vez que se bifurca el poder real del poder institucional, la República se debilita". El funcionario terminó su publicación con una dura comparación: "‘Cámpora al Gobierno, Perón al poder’ terminó en Isabel, Videla y la catástrofe".